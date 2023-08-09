Ціни на пальне знову підскочили: яка вартість ДП та бензину на заправках

Ціни на пальне 9 серпня пішли вгору: ціна збільшилася майже на гривню за літр.

Станом на сьогодні, 9 серпня, середня ціна на пальне по всій країні знову зросла.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Еnkorr.

Так, бензин А-95 здорожчав на 0,35 грн/л. Його ціна склала 51,03 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 0,44 грн/л — до 53,05 грн/л, а дизельне пальне — на 0,37 грн/л, до 50,34 грн/л.

Зокрема, на АЗС ОККО усі види пального здорожчали на 1,01 грн/л:

А-95 — до 54 грн/л,

А-95-преміум — до 56 грн/л, ДП — до 54 грн/л.

На АЗС WOG пальне здорожчало на 1 грн/л:

А-95 — до 53,99 грн/л,

А-95-преміум — до 55,99 грн/л,

ДП — до 53,99 грн/л.

Мережа UPG:

А-95 — на 0,60 грн/л, до 52,50 грн/л,

дизпальне — на 0,60 грн/л (до 50,60 грн/л).

На станціях Chipo всі види пального здорожчали на 1 грн/л, на "БРСМ-Нафта" бензин і дизпальне піднялися у ціні на 0,34 грн/л.

Мережі AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,17-2,5 грн/л.

Раніше ми писали, якою буде максимальна вартість пального і коли АЗС зупинять зростання.

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