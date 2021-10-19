Ціни на продукти б’ють рекорди: як здорожчання газу вдарить по гаманцях українців 

Кондитерка, соняшникова олія і цукор вже виросли в ціні майже вдвічі.

Рекордно високі ціни на природний газ в світі призвели до здорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Хоча побутові споживачі природного газу захищені від здорожчання ресурсу адміністративної ціною, вони все одно заплатять більше - за товари і послуги. Тому нинішнє здорожчання газу обов'язково позначиться на цінниках в магазинах.

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ТСН.ua розібрався, що і наскільки буде коштувати більше.

Від початку поточного року ціна на газ виросла в 7 разів. Це спричинило не тільки здорожчання продуктів, але також може призвести до припинення і навіть банкрутств багатьох харчових підприємств.

Економісти кажуть, що люди будуть вимагати підвищення заробітної плати, тому що базові продукти і комуналка виростуть в ціні.

"Підвищення ціни на газ, як на базовий енергоресурс, викличе підвищення цін практично на всю продукцію. Для пересічного громадянина, перш за все, це будуть комунальні послуги, харчі, товари першої необхідності. Як тільки починається інфляційний процес, відразу дорожчає людська праця: люди хочуть підвищення зарплати, хочуть зберегти хоча б попередній рівень прибутку", - пояснив ТСН.ua економічний експерт Михайло Крапивко.

Він також додав, що зниження вартості на продовольство, товари і сферу обслуговування українцям варто очікувати тоді, коли "ціна на газ відкотиться назад".

Середні ціни на продукти харчування у вересні поточного року в порівнянні з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

Показник став вище загальної інфляції, яка становила 11,0%, повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, серед продуктів харчування найбільше здорожчали:

цукор — на 88,0%,

олія соняшникова — на 71,7%,

яйця — на 60,7%.

Хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо і м'ясопродукти — на 12,3%, масло — на 10,9%, молоко — на 8,7%, сир і сир — на 7,9%, риба та рибопродукти — на 7, 4%, овочі — на 1,7%.

Однак українцям доведеться платити більше не тільки за основні продукти. Зокрема, зростання цін на енергоресурс вплине на подорожчання продукції, яку виробляє кондитерська галузь.

А керівник Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко вже попередив, що хліб здорожчає на 20% і це неминуче.

Як пояснив Юрій Дученко, 90% великих і майже всі малі підприємства для виробництва хліба використовують природний газ, водночас блакитне паливо становить 60% їх енергоспоживання, а електроенергія — 40%. З його слів, ціни на хліб також виростуть через здорожчання цукру і рослинної олії вдвічі, які є ключовими інгредієнтами під час випічки, а також інфляція більше 10% в річному вимірі. Крім того, пшениця за рік подорожчала від 6,05-6,6 тисяч гривень за тонну до 7,7-8,5 тисячі гривень (на 27-29%).

У зимовий і весняний періоди 2022 року в Україні можуть рекордно здорожчати тепличні огірки, помідори та інші овочі.

Серед основних причин - різке підвищення цін на газ та інші енергоносії, необхідні для теплиць, здорожчання добрив і міжнародних перевезень. Аналітики повідомляють, що внаслідок рекордного зростання цін на газ в Європі вже зараз серйозно страждають тепличні господарства Німеччини, Польщі та інших країн ЄС.

Зрозуміло, що зростання тарифів для бізнесу не уникнути, оскільки ціни на газ для нього, на відміну від населення, держава компенсувати не буде. У ціні виросте або газ для котелень в торгових центрах, або вартість тепла торгових центрів. А слідом за ним потягнуться вгору ціни на послуги всіх видів — спортзали, басейни, торгові центри, оренда приміщень.

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