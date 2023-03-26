Ціни на продукти до Великодня "злетять": що варто закупити заздалегідь

Напередодні Великодня (16 квітня - ред.) очікується зростання цін на популярні продукти до святкового столу. Експерти радять зробити запас продуктів, щоб заощадити кошти. Все для випічки – борошно, цукор, олія, сухофрукти – також можна придбати вже зараз.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Як правило, до Великодня, насамперед, дорожчають м'ясо та яйця. Тому на ці продукти буде як мінімум та сама ціна, а як максимум - вони здорожчають на 10-15%.

"Безперечно, я думаю, що у всіх виробників продовольства буде бажання накрутити ціни. Але не буде ніхто сьогодні платити 150 грн за десяток яєць чи 200 грн/кг помідорів. Бо немає таких грошей у людей", – сказав економіст Олег Пендзин.

Економісти не виключають, що перед Великоднем здорожчають не лише м'ясо та яйця, а й овочі, фрукти, хліб, крупи. Здешевлення продукції найближчим часом очікувати не варто.

Нагадаємо, що через воєнний стан звичних для всіх українців трьох вихідних на Великдень не буде. Тобто в понеділок, 17 квітня 2023 року, українці не отримають додатковий вихідний день і будуть працювати.

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