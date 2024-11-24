Ціни на продукти: що здорожчає у магазинах напередодні новорічних свят

У листопаді ціни на продукти харчування стрімко зросли, особливо на основні категорії. Але грудень обіцяє невелику перерву в зростанні — принаймні на перші два тижні.

Такий прогноз зробив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін в інтерв’ю для видання "Главред".

Утім, затишшя на продуктовому ринку не триватиме довго. Вже від 15 грудня українцям варто приготуватися до нової хвилі здорожчання. І цього разу вартість злетить на популярні продукти для святкового столу.

"Ми очікуємо плато зростання цін приблизно протягом двох тижнів грудня. Пізніше, від 15 грудня, знову почнеться зростання. Але насамперед почнуть зростати ціни на ті товари, які раніше дорожчали найменше, а саме м'ясо, копченості, м'ясопродукти та риба. Дорожчатимуть і яйця. Усе це відбуватиметься перед святами, коли українці запасатимуться продукцією", — сказав Пендзін.

Зростання цін напередодні зимових свят — явище традиційне. Основна причина — підвищений попит. Люди починають активно закуповувати продукти для новорічного столу, що провокує додатковий тиск на ринок. Найвищі ціни очікуються у другій половині грудня, ближче до Нового року.

Наразі курячі яйця коштують у середньому 63–64 гривні за десяток, але ця стабільність триватиме недовго. М'ясо, копченості та риба — інші категорії, які першими потраплять під ціновий удар. Доброю новиною для споживачів є те, що після новорічного ажіотажу ціни стабілізуються. Згідно з прогнозами, перша декада січня принесе так зване "цінове плато".

Попит знизиться, адже більшість українців вже витратить значну частину своїх коштів на свята.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже у листопаді здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: