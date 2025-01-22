Ціни на продукти в Україні: що чекає на покупців у лютому та березні

Однією з причин зростання цін на овочі є недостатність запасів у зимовий період.

В Україні в лютому та березні 2025 року очікується зростання цін на продукти харчування, особливо овочі.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише Главред.

Очікується, що ціни на хліб та молочні продукти будуть поступово зростати. Це зумовлено кількома факторами:

інфляція;

сезонні коливання;

акцизи на пальне, які почали впливати на ціни з початку 2025 року.

Через війну спостерігається зростання вартості продуктів, оскільки мобілізація обмежує доступність робочої сили. В результаті, виробники змушені інвестувати в техніку, що підвищує собівартість продукції.

"Ці фактори є визначальними у формуванні цін на найближчі місяці, аж до того моменту, поки в новому сезоні ми не почнемо отримувати свіжі овочі, фрукти та молочні продукти, обсяги яких збільшаться завдяки сезону "великого молока". На жаль, поки що говорити про зниження цін не доводиться, - розповів він.

Марчук зазначив, що можливі тимчасові зниження цін на деякі овочі, як, наприклад, цибуля та морква, але це буде короткостроковим явищем. Через кілька тижнів знову виникне дефіцит пропозиції, що призведе до підвищення цін.

За його словами, очікується, що ціни на продукти в Україні зростуть на 10–15%, але це буде відбуватись поступово — на 1,5–2% або 3% щомісяця.

Нагадаємо, українців попередили про здорожчання продуктів вже навесні. Більше про це читайте у новині.

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