Ціни на продукти в Україні змінилися: на що зросла вартість, а що подешевшало

Ціни на продукти в Україні змінилися: на що зросла вартість, а що подешевшало

Ціни на окремі продукти виросли.

В Україні упродовж серпня знизилася ціна на деякі крупи та овочі. Вартість вершкового масла, олії та цукру не змінилася.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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За даними фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики, відпускні ціни виробників на продукти харчування за останній місяць в Україні залишаються стабільними.

Водночас, подешевшали крупи таких груп:

ячмінні (-2%)

кукурудзяні (-1%)

горохові (-1%).

Також знижується ціна на овочі. Зокрема, за місяць подешевшали на 16% - морква та буряк, 7% – картопля, 4% – капуста та цибуля. А за рік картопля втратила в ціні 14%.

Ціни на масло вершкове, олію та цукор не зросли. Водночас в річному вимірі зросли в ціні такі критичні для населення продукти:

м'ясо великої рогатої худоби(4%) та свинини (5%)

м'ясо курей (3%)

молоко вищого гатунку (2%)

Як повідомлялося, в Україні до кінця року може зрости ціна на гречку. Наскільки і чому зросте ціна, читайте тут.

Водночас, очікується, що найближчим часом можуть знизитися ціни на цукор - з нинішніх 30 до 22-25 гривень за кілограм.

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