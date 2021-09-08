Ціни на продукти в Україні змінилися: на що зросла вартість, а що подешевшало

Ціни на окремі продукти виросли.
В Україні упродовж серпня знизилася ціна на деякі крупи та овочі. Вартість вершкового масла, олії та цукру не змінилася.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
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За даними фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики, відпускні ціни виробників на продукти харчування за останній місяць в Україні залишаються стабільними.
Водночас, подешевшали крупи таких груп:
- ячмінні (-2%)
- кукурудзяні (-1%)
- горохові (-1%).
Також знижується ціна на овочі. Зокрема, за місяць подешевшали на 16% - морква та буряк, 7% – картопля, 4% – капуста та цибуля. А за рік картопля втратила в ціні 14%.
Ціни на масло вершкове, олію та цукор не зросли. Водночас в річному вимірі зросли в ціні такі критичні для населення продукти:
- м'ясо великої рогатої худоби(4%) та свинини (5%)
- м'ясо курей (3%)
- молоко вищого гатунку (2%)
Як повідомлялося, в Україні до кінця року може зрости ціна на гречку. Наскільки і чому зросте ціна, читайте тут.
Водночас, очікується, що найближчим часом можуть знизитися ціни на цукор - з нинішніх 30 до 22-25 гривень за кілограм.