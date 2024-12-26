Ціни на продукти в Україні зростуть найближчим часом: економіст назвав причину

Саме дії на фронті зараз визначають курс долара та стабільність гривні, зазначив економіст.
Ціни на продукти в Україні зростуть ще більше найближчим часом.
Про це повідомив економіст, доктор соціальної економіки Зіновій Свереда в ефірі телеканалу "Київ24".
Саме дії на фронті зараз визначають курс долара та стабільність гривні, зазначив економіст.
За словами Свереди, "незрозумілість та відчуття небезпеки" також спонукає людей споживати більше і більше витрачати.
Нагадаємо, експерт розповів, які продукти варто купити зараз, до Нового року, поки ціни нижчі.
Читайте також: