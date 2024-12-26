Ціни на продукти в Україні зростуть найближчим часом: економіст назвав причину

Саме дії на фронті зараз визначають курс долара та стабільність гривні, зазначив економіст.

Ціни на продукти в Україні зростуть ще більше найближчим часом.

Про це повідомив економіст, доктор соціальної економіки Зіновій Свереда в ефірі телеканалу "Київ24".

Саме дії на фронті зараз визначають курс долара та стабільність гривні, зазначив економіст.

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За словами Свереди, "незрозумілість та відчуття небезпеки" також спонукає людей споживати більше і більше витрачати.

Нагадаємо, експерт розповів, які продукти варто купити зараз, до Нового року, поки ціни нижчі.

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