Ціни на яйця: скільки будуть коштувати на Великдень та чи очікувати здешевшання

Після Великодня можна буде спостерігати поступове зниження ціни на продукт.

Вартість яєць тримається на рекордно високому рівні вже пів року, але на Великдень значного здорожчання не буде. Після свят вони почнуть дешевшати.

Про це повідомила РБК-Україна аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

"Не варто очікувати зниження цін на яйця напередодні Великодніх свят. Оскільки це все-таки період максимального попиту на даний продукт протягом року", - наголосила вона.

За оптимістичним сценарієм, ціна на яйця до свят залишаться на цьому ж рівні. Втім, за песимістичним, наголосила експертка, вартість яєць зросте, але не більше ніж на 10-15%.

"Все-таки цього року маємо дуже високу ціну на даний продукт, і ще більше зростання "не пропустить" купівельна спроможність українців", - вважає Литвин.

Після Великодня буде спостерігатися поступове зниження ціни через зменшення попиту на яйця та поступове збільшення пропозиції від домогосподарств.

"Вже на початку літа ціна на яйця може знизитися на 30-35%. Тобто становити 45-50 грн за 10 штук", - прогнозує аналітикиня.

Нагадаємо, заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук вважає, що напередодні Великодня ціни на овочі зростуть ще на 5-10%. Здешевлення продукції найближчим часом очікувати не варто.

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