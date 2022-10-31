Ціни на зерно на світових ринках виросли після виходу РФ з "зернової угоди"

Після початку дії угоди ціни на світових ринках стабілізувались

Після початку дії угоди ціни на світових ринках стабілізувались

Світові ціни на зерно різко пішли у верх після того, як Росія оголосила про призупинення своєї участі у "зерновій угоді".

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Світові поставки зерна зменшилися з моменту розблокування українських портів та відкриття зернового коридору три місяці тому. За цей час Україна встигла відвантажити понад 9 млн тонн зерна та інших агропродуктів, завдяки чому вдалось стабілізувати ціни на кукурудзу та пшеницю.

Термін дії угоди закінчувався 19 листопада, тоді як у Москві неодноразово висловлювали сумнів щодо продовження дії угоди. Наразі пшениця продається по $8,78 за бушель, що значно нижче у порівнянні з березнем, коли її ціна доходила до $13,6350 за бушель.

«Світ покладається на Чорноморський регіон для експорту понад чверті пшениці та ячменю, приблизно п’ятої частини вантажів кукурудзи та основної частини поставок соняшникової олії. Дострокове розірвання зернової угоди також може поставити під загрозу основний експортний маршрут добрив, на який покладаються фермери для вирощування достатнього врожаю», – сказано у публікації Bloomberg.

Нагадаємо, раніше у МЗС Польщі заявили, що виходом з "зернової угоди" Москва показала своє ставлення до міжнародних договорів.