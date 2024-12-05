Як зростуть ціни на житло в Україні 2025 року: відповідь експертів

Відомо, що ціни на новобудови зростуть на 20%.

2025 року ціни на житло в Україні продовжать зростати, і багато українців, які планують придбати нерухомість, вирішать зробити це найближчим часом, щоб не переплачувати.

Про це повідомило видання hromadske.

На підвищення попиту та цін впливатимуть зменшення інтенсивності обстрілів та загальний рівень безпеки в країні. Окрім того, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс гривні до долара на рівні 45, що також сприятиме здорожчанню житла.

"На первинному ринку вартість квадратного метра традиційно прив'язана до курсу долара", - заявила Маріанна Бігунець з будівельної компанії Gazda.

Очікується, що 2025 року ціни на новобудови зростуть на 20%, а в разі успіху більш привабливих проєктів — на 25-30%.

Компанія Perfect Group прогнозує, що до середини наступного року вартість квадратного метра в Києві досягне 65 тисяч гривень, що на 12,5 тисяч більше за поточний рівень. До кінця наступного року на вторинному ринку житла в Україні прогнозується підвищення цін на 7-10%.

Основними факторами, які впливатимуть на цей процес, є розширення державної іпотечної програми "єОселя", зміни валютного курсу, зростання вартості будівельних матеріалів та робочої сили. Крім того, очікується можливий ріст податків при купівлі житла, що також сприятиме підвищенню вартості нерухомості.

Нагадаємо, в Україні за три роки війни ціни на продукти зросли на 44%.

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