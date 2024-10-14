Ціни поповзли догори: в Україні здорожчав один з салатних овочів

В Україні ціни на тепличні огірки продовжують зростати. Таку ситуацію викликала низка причин.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Учасники ринку зазначили, пропозиція огірків на ринку дещо скоротилася за рахунок нестабільних вибірок як у стаціонарних комбінатах, так і в плівкових теплицях. Водночас попит на огірки залишався досить високому рівні.

Станом на 11 жовтня, тепличні комбінати пропонували огірки по 50-65 грн/кг ($1,21-1,58/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами учасників ринку, зростання цін на цей овоч пов'язане з досить обмеженою пропозицією тепличного огірка в умовах підвищеного попиту.

"Вибірки у комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цін на місцеві овочі надає відсутність конкуренції з боку імпортної продукції на цей час", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що наразі тепличні огірки в Україні пропонуються до продажу за такими ж цінами як і в сезонах 2023 і 2022 років.

Але оператори ринку додали, що чергове підвищення цін на місцевий огірок може призвести до різкого збільшення постачання імпортної продукції.

"Надалі конкурувати з імпортними овочами українським комбінатам буде проблематичніше, оскільки практично всі вже змушені використовувати підігрів. За прогнозами, середньодобові температури повітря в Україні й надалі знижуватимуться, що безпосередньо позначиться на собівартості виробництва тепличних овочів у країні", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Україні тепличні комбінати підвищують ціни на томати. Однією з причин стало суттєве зниження пропозиції тепличних овочів на ринку, попит на які залишається досить стабільним.

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