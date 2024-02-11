Ціни повзуть догори: скільки українці заплатять за молоко, м'ясо та алкоголь

Хоча інфляція в Україні сповільнюється, за рік здорожчали майже всі продукти, послуги та товари.

Про це свідчать дані Держстату.

Середні ціни на продукти харчування в Україні в січні 2024 року порівняно з січнем минулого року, зросли на 3,7%.

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше здорожчали овочі – на 13,1%, м'ясо та м'ясопродукти – на 10,2%, олія – на 10,2% та молоко – на 9,3%.

Також здорожчали сир – на 7,6%, хліб – на 5,8%, безалкогольні напої – на 5,8%, риба та продукти з риби – на 5,3%, фрукти – на 2,3% та макаронні вироби – на 0,3%.

Водночас хліб та хлібопродукти здешевшали на 2,8%, цукор – на -8,4%, яйця – на 16,1%, олія – на 18,7%.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

Читайте також: