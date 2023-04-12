Ціни виросли до неба: міністр вказав, коли овочі почнуть дешевшати

За словами міністра, ціна на овочі стрибнула вгору через значний дефіцит продукції, дорогу логістику і, неочікувано, через землетрус у Туреччині.

В Україні стрімко здорожчали популярні овочі. Ціни на моркву, цибулю, томати побили всі рекорди і часто є вищими, ніж у сусідній Польщі.

Які фактори вплинули на підвищення ціни і коли чекати здешевшання, розповів міністр аграрної політики Микола Сольський в інтерв'ю "Главком".

Війна

Міністр пояснив, що у Миколаївській та Херсонських областях був найбільший врожай ранніх овочів. А через війну ці регіони не можуть вирощувати достатню кількість продукції. Крім того, лівобережна частина Херсонщини, як і частина Запорізької області, де також вирощували багато овочів, досі окуповані.

Зокрема, на нинішню ціну цибулі вплинуло те, що багато її було втрачено в Херсоні і Миколаєві, зазначив виокопосадовець.

"Рівноцінної заміни їм наразі нема", – пояснив міністр.

Сезонний фактор і землетрус у Туреччині

Сольський зауважив, що зараз на ринку мало овочів, адже ще не сезон.

"У кінці сезону завжди менше овочів, ніж на початку, а свіжих ще не з’явилось. Логістика в Україну дорога. Цього року були й нестандартні ситуації, пов’язані з Туреччиною, – найбільшим постачальником томатів до Європи. Після землетрусів Туреччина мала певний період заборони на експорт овочів, доки вони не розібрались, що далі робити. Все це разом впливає на ціни. Більше того скажу: в принципі, завжди так було, є і буде не тільки в нас, а й в інших країнах. А ми кожен рік в кінці зими-на початку весни дивуємось, чому овочі дорожчають. Просто є певні закони ринку", – каже очільник Мінагрополітики.

З словами міністра, коли з’являться овочі нового урожаю в Європі та Україні, тоді вони поступово дешевшатимуть на полицях. Це відбудеться десь з другої половини травня.

Нагадаємо, що в Україні значно виросли ціни на продукти. Так, змінилася ціна на олію, а виробники прогнозують ще більше здорожчання. Також напередодні Великодня відбулося зростання цін на популярні продукти до святкового столу.

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