Ціни вже втричі вищі за минулорічні: в Україні продовжує дорожчати морква

Наразі її ціна вже втричі вища, ніж була у другій половині жовтня минулого року.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, сьогодні українські виробники готові відвантажувати моркву не дешевше 15-18 грн/кг, що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Своєю чергою експерти наголошують, що тенденція зростання цін спостерігається виключно у сегменті моркви високої якості, яку закуповують для закладення у сховища. За словами фермерів, наразі моркву активно закуповують як оптові компанії, які закладають її на зберігання, так і населення, яке формує запаси на зиму. Крім того, досить стабільним залишається збут у роздрібних мережах.

Водночас, як пише EastFruit, такі високі ціни можуть бути тимчасовим явищем, оскільки подальше здорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження відпускних цін.

Нагадаємо, що в Україні наприкінці вересня - на початку жовтня суттєво додали в ціни яйця. Вони здорожчали до 70 грн, а ще в липні десяток можна було купити за 23 гривні. В Мінагрополітики зазначають, що зараз ціна за десяток оптом становить 43 грн. Однак в супермаркетах вона коливається від 50 до 80 грн. Водночас в Союзі птахівників України пообіцяли, що ціни на яйця стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.

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