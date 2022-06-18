"Ціни, яка була раніше, вже не буде" - Данілов про ситуацію на ринку пального

"Ціни, яка була раніше, вже не буде" - Данілов про ситуацію на ринку пального

В РНБО порадили звикати до нових цін на бензин.

В Україні ціни на пальне вже не повернуться до довоєнного рівня, однак проблема щодо його кількості на ринку – буде вирішена.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю LIGA.net.

"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", - зазначив він.

Нагадаємо, Олексій Данілов повідомив, що військова допомога від США за процедурою лендлізу ще не розпочалася.

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