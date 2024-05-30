Ціни йдуть на рекорд: в Україні вартість картоплі втричі вища, ніж торік

В Україні спостерігається підвищення цін на торішню картоплю. В середньому, цей овоч коштує зараз майже втричі дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 26 травня, виробники відвантажували картоплю врожаю 2023 року по 15-22 грн/кг ($0,38-0,55/кг) залежно від якості, сорту та обсягу партії, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Оператори ринку зазначили, що підвищувати ціни на картоплю фермерам вдається шляхом сезонного скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту.

Аналітики додали, що оптові компанії нерідко скаржаться на нестачу якісної картоплі у виробників, що не дозволяє їм сформувати достатню кількість партій для закупівлі.

За словами експертів, зараз середня ціна на торішню картоплю в Україні в 3,4 раза вища, ніж за аналогічний період 2023 року.

Оператори ринку висловили впевненість у подальшому здорожчанні цієї продукції, оскільки відсоток некондиційної картоплі цього року є досить високим, а запаси в господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися.

Нагадаємо, в Україні у квітні припинилось зниження інфляції у річному вимірі, і базовий інфляційний тиск дещо зріс, що було передбачувано. Національний банк прогнозує, що темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.

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