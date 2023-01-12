Ціни зросли і це не кінець: споживча інфляція в Україні набирає обертів

В Україні негативні тенденції на споживчому ринку через повномасштабну війну триватимуть.

Національний банк України прогнозує помірне сповільнення інфляції 2023 року, цьому сприятиме послідовна економічна політика за підтримки міжнародних партнерів та сповільнення світової інфляції. Водночас споживча інфляція в Україні і надалі буде високою.

Про це сказано на сайті НБУ.

"У грудні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі становила 26,6% та практично не змінилася, якщо порівнювати з темпами зростання цін у листопаді (26,5%) та жовтні (26,6). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%", — сказано в повідомленні.

Прискорення інфляції 2022 року насамперед пов’язане із наслідками повномасштабної військової агресії Росії. Впливали й непрямі наслідки війни, зокрема, курсові ефекти та погіршення упродовж року очікувань населення та бізнесу.

Крім того, на ціни в Україні тиснуло глобальне прискорення інфляції — саме минулого року більшість країн оновили багаторічні інфляційні максимуми.

Попри війну та високу світову інфляцію, фактичні темпи зростання цін в Україні залишалися контрольованими, а інфляційний тиск в останні місяці стабілізувався.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту з електроенергією.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на наступний рік закладають ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

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