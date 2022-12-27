Ціни зросли майже на всі продукти: як за рік в Україні змінився індекс олів'є

За рік індекс вартості найпопулярнішого новорічного салату олів'є зріс на 45%, що у загальному дорожче на 94 грн для середньої української родини.

Про це повідомила пресслужба сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

"Протягом року через війну зросли ціни майже на всі категорії товарів. Зокрема, здорожчання торкнулося всіх продуктів, які входять до складу популярного новорічного салату", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед інгредієнтів традиційного салату найбільше здорожчали овочі, а саме морква та цибуля - аж на 180%. Так, наразі ціни на ріпчасту в середньому становлять 30 грн/кг, тоді як у грудні 2021 ціна була близько 11 грн/кг. Кілограм моркви вартує 21,80 грн, а минулого року ціна була близько 8 грн. Також відчутно додали в ціні свіжі огірки - 76,8 грн/кг. Квашені солоні огірки вартують 44-102 грн/кг.

Яйця цього року без перебільшення "золоті" та побили всі цінові рекорди - наразі середня їх вартість становить близько 65 грн за десяток, що на 90% дорожче минулорічної ціни. Майонез у середньому подорожчав на 33%. Банка консервованого горошку цьогоріч обійдеться від 30 до 50 гривень. Найдорожчий інгредієнт салату – варена лікарська ковбаса. Вона коштує від 210 до 300 гривень за кілограм.

Також аналітики підрахували, скільки коштуватиме приготувати на сім'ю 3 кг олів'є за класичним рецептом. Для нього потрібні картопля, морква, яйця, огірки свіжі або квашені, консервований горошок, варена ковбаса, цибуля, зелень та майонез.

Таким чином, приготувати 3 кілограми салату коштуватиме українцям аж 303,99 грн, тоді як станом на 26 грудня 2021 року ціна становила 209,9 грн.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні різко здорожчала морква. Так, ціна на неї вже в середньому у 2,9 раза вища, ніж рік тому. Водночас деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження цих темпів збуту.

Варто також зазначити, що через перебої з електропостачанням внаслідок атак РФ в Україні зросли ціни на продукти. Зокрема йдеться про яйця, молочну продукцію та рибу. Водночас фрукти, свинина, овочі та цукор навпаки дещо здешевшали.

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