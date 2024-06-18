Ціни зростуть: скільки коштуватимуть пачка сигарет і стіків до 2028 року

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт №11090, який призведе до значного підвищення цін на цигарки. Перший етап підвищення акцизів очікується у липні 2024 року. Пачка цигарок середньої цінової категорії може подорожчати від 87,14 до 92,8 грн.

Про це пише OBOZ.UA.

Законопроєкт №11090 можуть ухвалити вже до 1 липня. Це дозволить додатково зібрати в бюджет близько 612 млн грн наступного року, а поступово надходження зростуть на 13,8 млрд грн на рік.

Вже за чотири роки в Україні пачка сигарет з фільтром середньої цінової категорії коштуватиме близько 173 грн.

Акциз зафіксовано у євро, тому для оцінки вартості було враховано прогноз курсу гривні, опублікований МВФ. Крім того, у прогнозі використано курс долара до євро 1,07/1.

Скільки коштуватиме пачка цигарок:

до перегляду правил – 87,14 грн за пачку (згідно з Держстатом);

2024-го – 92,8 грн за пачку;

2025-го – 127,4 грн за пачку;

2026-го – 142,1 грн за пачку;

2027-го – 155,8 грн за пачку;

2028-го – 173,6 грн за пачку.

У законопроєкті є окреме рішення щодо подорожчання тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН), тобто стіків. Зараз пачка коштує близько 85 грн.

Якщо враховувати прогноз МВФ щодо курсу гривні, а також плани щодо перегляду ставок, поступово її вартість зросте до 133,79 грн.

до перегляду правил – 85 грн за пачку;

2024-го – 92,7 грн за пачку;

2025-го – 115 грн за пачку;

2026-го – 122,7 грн за пачку;

2027-го – 127,8 грн за пачку;

2028-го – 133,79 грн за пачку.

"Уряд запропонував ввести різні акцизи для звичайних сигарет і стіків. Як результат, за чотири роки пачка хітсів може бути на 39,81 грн дешевшою за пачку сигарет. Акцизні ставки між хітсами та звичайними сигаретами відрізняються і в країнах ЄС", — зазначає видання.

Нагадаємо, в Україні від січня змінився зовнішній вигляд сигарет. За новими правилами 65% пачки має займати попередження про шкоду куріння.

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