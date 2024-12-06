Цінові гойдалки тривають: в Україні здешевшав один із ключових овочів 

Продавці змушені опускати ціни на цибулю через помітне зниження попиту в цьому сегменті.

Після недавнього здорожчання в Україні знову знизилися відпускні ціни на ріпчасту цибулю.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На сьогодні продаж ріпчастої цибулі формується в рамках діапазону 10-16 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Ближче до вихідних оптові партії цибулі в Україні вже реалізуються за цінами, що поступаються показникам попереднього сезону.

Як пояснили експерти, продавці змушені опускати ціни через помітне зниження попиту в цьому сегменті.

Водночас якість цибулі в сховищах стрімко погіршується, через що її власники знижують вартість, щоб таким чином стимулювати темпи збуту та скоріше розпродати наявні обсяги такої продукції.

Зазначається, що більшість фермерів зараз вважають за краще утримуватися від продажу цибулі, посилаючись на вкрай низькі ціни. На початку грудня 2023 року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

Ціни на мʼясо також традиційно перед Новим роком продовжать зростати. Перед святами можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9 %, прогнозує науковиця Наталія Копитець.

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