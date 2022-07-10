Цієї зими українцям "прикрутять" опалення: що треба зробити, щоб не мерзнути

Опалювальний сезон 2022 в Україні розпочнуть вчасно, тарифи на тепло не змінюватимуться, однак у будинках та квартирах буде холодніше. Що зробити, щоб не мерзнути цієї зими в оселях - в матеріалі ТСН.ua

Керівник Мінрегіону Олексій Чернишов пообіцяв, що тарифи на тепло не зміняться. За його словами, готуватися до "надскладної" зими потрібно "саме зараз", те, як ми переживемо зиму "залежить від кожного з нас".

Чернишов зазначив, що українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю. З метою економії Кабмін планує "прикрутити" батареї на 2 градуси. Якщо зараз у квартирах не повинно бути нижче 18 градусів та 20 градусів для кутових кімнат, то за новими правилами норму знизять до 16 та 18 градусів відповідно. "Оптимальна температура в будинку має коливатися в межах 18 -20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в економних країнах розвиненої Європи", – заявив керівник Мінрегіону Олексій Чернишов

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також наголосив, що цьогоріч і Україна і ЄС відчуватимуть певний дефіцит газу, тож готуватись до холодів потрібно вже зараз. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко "На сьогодні нічого неможливо спрогнозувати, адже ситуація у будь-який момент може змінитися. За даними Мінрегіону, вже понад 800 об'єктів теплокомуненерго пошкоджено і більшість із них не підлягає ремонту". Окрім зруйнованих ТЕЦ та ТЕС, існують проблеми в інфраструктурі, тому у багато будинків буде складно подати тепло чи газ через зруйновані мережі.

Готуватися до зими, експерт радить наперед та використовувати всі можливості для підготовки житла до зими – від утеплення до забезпечення альтернативних джерел тепла. "У Європі люди зараз масово докуповують кондиціонери, масляні радіатори та електроконвектори. У приватних будинках багато хто купує дрова та пелети. Європейці розуміють, що через дії Росії всім доведеться мерзнути цієї зими, але вони готуються до цього, тому купують теплі домашні речі – вовняні шкарпетки, махрові халати, теплі ковдри та килими. Теж саме потрібно робити та нам", – зазначає експерт Олег Попенко.

Цілком можливо, що в окремих хрущовках температура може опуститися і до 14 градусів. Це приведе до того, що у будинках через постійний холод та, якщо буде волога зима, може виникати пліснява. Українці почнуть "грітися" електроприладами, що приведе до збільшення споживання електроенергії. Електромережі, особливо в старих будинках, не розраховані на таке споживання електроенергії, що може спричини замикання, загоряння та пожежі.

Тому вже разом з купівлею додаткових джерел тепла експерти радять звернутися з запитом обстежити стан електропроводки будинку до компанії, яка його обслуговує та замінити чи утеплити вікна. Ще краще, якщо є така можливість провести комплексну енергомодернізацію будинку.

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