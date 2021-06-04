Цьогоріч українці можуть залишитися без мелітопольських черешень: яка причина

Ранній урожай черешень втрачено, середній під запитанням.
Рання мелітопольська черешня в 2021 році навряд чи буде також під питанням середній урожай. Річ у тім, що через пізні заморозки у квітні і зливи у травні-червні у Мелітополі виробники ягід втратили значну частину ранніх сортів урожаю.
Про це розповіла заступниця директора Мелітопольської дослідної станції садівництва ім. М. Ф. Сидоренка ДС НААН України Тетяна Малюк в коментарі "Укрінформу".
Вона пояснила, що навесні дійсно всі сади цвіли, але наприкінці квітня температура опустилася до 3-4 градусів морозу й урожай скинув зав'язь.
"Урожай ранніх сортів втрачено значно - це факт, якщо хороша погода встановиться, то середній урожай під питанням. Про пізні сорти поки що говорити передчасно", - сказала Малюк.
Наразі ж зливи призводять до того, що черешні гниють і розтріскуються. Крім того, через дощі не можуть зібрати і сорт "Рубінова черешня", який є найпершим і його можна було знімати ще кілька днів тому. А ось сорт "Валерій Чкалов" ще не достиг, але через зайву вологу вже увесь тріснув.
Нагадаємо, в Україні розпочався сезон черешні. Перші ягоди вже з'явилися на ринках та в супермаркетах. Зараз ягоду переважно везуть з Туреччини та Узбекистану.
Водночас в Україні ціни на полуницю продовжують інтенсивно знижуватися - її вартість вже опустилися нижче торішнього рівня.
Як повідомлялося, від минулого року в Україні овочі - подешевшали, а фрукти навпаки - здорожчали. У Міністерстві агрополітики це пояснюють погодними умовами і відсутністю раннього врожаю.