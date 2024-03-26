COMINBANK увійшов до ТОП-10 банків з найнадійнішими депозитами

За результатами дослідження, яке 25 березня 2024-го року оприлюднило Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна), COMINBANK посів 7-му позицію серед банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 12-ти місяців 2023 року.

Експерти також визначили кращі депозитні програми під час війни і підкреслили, що саме зараз ліквідність банківських депозитів зі збереженням відносно високої дохідності набула особливого значення.

Депозит «Оптимальний» від COMINBANK було визнано кращим депозитом, серед тих, що сьогодні пропонують банки з іноземним капіталом.

Аналітики зазначили, що впродовж 2023-го року COMINBANK мав привабливі депозитні програми та високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера.

Банк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування в сумі 96,936 млн грн, витрати на податок на прибуток банку склали 50,308 млн грн. Станом на початок 2024 року мав високий запас регулятивного капіталу (Н1) на рівні 657,18 млн грн при нормативі не менше 200 млн грн та високий показник адекватності регулятивного капіталу (Н2) на рівні 17,81% при нормативі не менше 10%. Також банк був добре забезпечений ліквідністю: норматив покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) на 01.01.2024 року складав 275,86%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 184,74%.

Нагадаємо, що у грудні минулого року COMINBANK відзначив свій 30-річний ювілей. Британський акціонер COMINBANK, Стефан Пол Пінтер, особисто прибув до України і взяв участь у заході на честь річниці.

Повна версія пресрелізу від Стандарт-Рейтинг за посиланням:

press_piBD_4q_2023_25.03.2024_UKR.docx (live.com)