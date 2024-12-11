COMINBANK увійшов до ТОП-10 банків з найнадійнішими депозитами за версією агентства «Стандарт-Рейтинг»

За підсумками 9 місяців 2024 року АТ «КОМІНБАНК» посів 7-му сходинку у ТОП-10 банків з найнадійнішими депозитами на думку агентства «Стандарт-Рейтинг».

У своєму звіті експерти також підкреслили, що цей банк вже традиційно мав привабливі депозитні програми та високий рівень зовнішньої підтримки від британського акціонера.

Кращі депозитні програми під час війни

В рамках 46-го рейтингу надійності банківських депозитів Агентство також склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. У «Стандарт-Рейтингу» вивчили депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 56-и банків України та визначили лідерів.

Програма «Дохідна картка» від банку АТ «КОМІНБАНК» стала кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення серед банків з іноземним капіталом. За висновками аналітиків програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку і поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки.

«Ми пропонуємо клієнтам гнучкі умови: самостійно обирати термін дії депозиту, що дозволяє планувати час отримання заощаджень відповідно до потреб клієнта. Зокрема, пропонуємо депозити, які дозволяють достроково отримати всю суму або її частину, якщо виникає необхідність доступу до коштів у непередбачуваний момент. Особливо зручною є можливість розміщення депозитів із поповненням. Завдяки цій опції клієнт можете регулярно збільшувати свої накопичення, при цьому гарантовано отримувати фіксований дохід за встановленою процентною ставкою.

На сьогоднішній день популярністю користуються депозити з щомісячною виплатою відсотків. Це чудова можливість забезпечити стабільний додатковий дохід, отримуючи відсотки кожного місяця. І на окрему увагу заслуговує депозит "Щасливий понеділок", відсотки по якому виплачуються щотижнево кожного понеділка. Відтак, щоразу на початку тижня клієнти Комінбанку мають привід для гарного настрою», - розповів Іван Бондаренко, Директор з роздрібного бізнесу АТ "КОМІНБАНК".

cib.com.ua