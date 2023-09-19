COMINBANK увійшов у десятку банків з найнадійнішими депозитами

АТ «КОМІНБАНК» (COMINBANK) посів сьому позицію у рейтингу.

Експерти зауважили, що підсумки першого півріччя 2023 року вказують на те, що банківська система України продовжує ставати більш ліквідною та прибутковою. Станом на 01.07.2023 року частка проблемних кредитів (NPL) в портфелі банків в середньому по банківській системі України складала 38,94%. Агентство вважає, що рівень NPL в кредитному портфелі банків стабілізувався і його подальше зростання малоймовірно. Загальний прибуток банківської системи за 2022 року дорівнював 24,7 млрд грн, а за перше півріччя 2023 року — 67,65 млрд грн.

Ринкову ситуацію і депозитні продукти банку коментує Тетяна Путінцева, Голова Правління АТ «КОМІНБАНК»:

«Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на валютному ринку сприяли зниженню облікової ставки. Cominbank відреагував на такі зміни динамічно й адаптивно. Ми залишили умови за депозитами на досить привабливому рівні. При зниженні облікової ставки з 25% до 22% привабливість наших депозитів скорегувалася усього на 0,5-1% відсотковий пункт. Наразі, в залежності від періоду розміщення вкладів, наші клієнти можуть отримати 17-19% річних.

Оскільки оновлений макропрогноз від НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки, ми звертаємо увагу клієнтів на те, що поточний момент є досить вдалим для розміщення депозитів. Так, зниження відбуватиметься поступово. Однак все рівно, депозитні програми усіх українських банків пропонуватимуть менший % ніж зараз. Тож зараз резонно обрати депозит у доларах США на 6-12 місяців і у такий спосіб зафіксувати для себе хорошу ставку. Саме депозитні програми з таким терміном в останні півроку були найвигіднішими для клієнтів».

Докладніше про дослідження — на сайті «Стандарт-Рейтинг»: http://standard-rating.biz/rus/products_massmedia_bankivska-sistema-ukraini-prodovzhue-stavati-bilsh-likvidnoyu-ta-pributkovoyu/

Довідково

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За підсумками першого півріччя 2023 року АТ «КОМІНБАНК» входить до топ 30 банків з найбільшою адекватністю регулятивного капіталу. Банк знаходиться серед лідерів за рівнем доброчинних активностей, він перший у рейтингу соціальної відповідальності серед українських банків з недержавною часткою. Також банк інтенсивно розвиває концепцію своєї КСВ DOBROKOLO і є активним амбасадором корпоративного волонтерства.

Власником істотної участі є Стефан Пол Пінтер — засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).