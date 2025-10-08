CRM для маркетплейсу: як автоматизувати онлайн-торгівлю

Реклама

Як організувати роботу з кількома (багатьма) магазинами? Підключити спеціальну CRM для маркетплейсу , що допоможе автоматизувати процеси збору та обробки замовлень з різних джерел в одному вікні.

Що таке CRM для маркетплейсу?

У класичному західному розумінні CRM – це сервіс для управління взаємодією з клієнтами. Українські розробники пішли далі: вони пропонують програми, що вирішують основні завдання підприємців будь-якої сфери.

Так, срм для товарного бізнесу дозволяє керувати повним циклом продажів: від отримання замовлень з магазину до підбиття підсумків торговельної діяльності за місяць, рік.

Які проблеми вирішує CRM-система для товарки?

Щоб дізнатися це, розглянемо структуру однієї з найпопулярніших систем для e-commerce – KeyCRM. У лівому бічному меню бачимо розділи: замовлення, воронки, товари, покупці, виробництво, постачальники, чати, завдання, склад, аналітика.

Цей функціонал вирішує левову частину завдань, з якими стикається більшість онлайн продавців:

Як збирати всі замовлення з різних магазинів, щоб нічого не пропустити і не переплутати?

Як організувати облік товарів, щоб каталоги синхронізувались з лістингами на маркетплейсах; щоб у картці була повна інформація про продукцію, включаючи фото?

Як спілкуватися з покупцями більш персоналізовано, вчасно відповідати на запити, зручно зберігати інформацію про клієнта на майбутнє?

Як навчити менеджерів працювати системно та уважно, в рамках дедлайну, щоб зменшити процент протермінованих замовлень, помилкових відправлень?

Як витрачати менше часу на рутинні процеси: оформлення відправок, відстеження оплат, фіскалізацію?

Як планувати витрати, закупки, продажі, щоб це було не інтуїтивно, а на базі реальної статистики бізнесу?

Корисні інтеграції в програмі для e-commerce

Повноцінна торгівля на маркетплейсах неможлива без додаткових сервісів, що супроводжують цей процес.

Власне, сама платформа, що служить вітриною для презентації товару, місцем його збуту. У CRM для онлайн-торгівлі передбачено модулі глобальних магазинів. Для України це – Rozetka, Prom, OLX, Kasta, Епіцентр, Алло, RIA.

Якщо підприємець продає у Европу чи США, варто пошукати в системі інтеграції західних Amazon, Etsy, eBay. В KeyCRM обидві групи представлені у вигляді вбудованих модулів, а це означає, що підключення займає мінімум часу та зусиль: не потрібно “допилювати” систему під потрібний маркетплейс.

Інтеграції платіжних сервісів дозволяють вчасно фіксувати оплати будь-якого типу (онлайн, накладений, передоплата), а програмні РРО автоматично проводять операцію згідно вимог податкового законодавства, генерують чеки всередині інтерфейсу CRM..

Процес відправлення вимагає не лише оперативності, але й уваги. Часто саме на цьому етапі посилку забувають віднести на відділення, помиляються адресою чи з даними покупця, гублять у дорозі. Щоб звести помилки до нуля, система для маркетплейсів має модулі служб доставки: Нова пошта, Укрпошта, Meest Пошта, UPS, DHL; посередниками та фулфілментами.

Завдяки цьому функціоналу миттєво генеруються ТТН та супутні документи, наліпки; трекінг автоматично надсилається на маркетплейс та покупцю; шлях замовлення можна відстежити, не переходячи в кабінет поштового оператора.

Спілкування з покупцями також можна спростити та автоматизувати. Для початку звести його в єдине вікно: месенджери, соцмережі, чати маркетплейсів, телефонні дзвінки. Щоб підключити Instagram, Telegram, Viber, WhatsApp чи чати OLX до CRM, потрібно активувати готовий канал комунікації та додати свій акаунт.

Три кити успішної торгівлі: товари, склад, аналітика

Покупець оплатив товар на маркетплейсі, а його немає в наявності. Знайома та незручна ситуація, що негативно впливає на клієнтську лояльність. Сучасні покупці, особливо українські, звикли до швидкого сервісу. На глобальних платформах завжди є конкуренти, вони на відстані витягнутої руки, мало хто захоче чекати, якщо можна отримати бажане вже завтра.

Каталог товарів: все як на долоні

Якщо продажі відбуваються на різних маркетплейсах, назви товарів на них можуть відрізнятися: мова, формулювання, наявність ключових слів у великих заголовках. CRM-системи для товарного бізнесу дозволяють генерувати каталоги прямо з лістингів на ecommerce платформах, давати мультиназви для різних джерел (магазин, маркетплейс, склад), приєднувати кілька зображень; враховувати ціну в різних валютах.

Сама продукція теж може бути варіативною: різні принти, елементи, розміри, пакування. Артикули та штрих коди допоможуть організувати облік та швидше знаходити потрібний товар.

Складський облік в СRM для маркетплейсів

Якщо у товарних каталогах та на складах порядок, підприємець завжди буде знати точну кількість залишків та розумно планувати закупівлю чи замовлення на виробництво..

У системах з якісним товарним та складським функціоналом є різноманітні зручні опції:

Авторезерв та списання: якщо покупець замовив позицію, її буде заброньовано, про що дізнаються інші менеджери, що працюють в CRM.

Автоматичне оновлення залишків у магазині та на складі.

Повна історія руху залишків: оприбуткування, переміщення між складами.

Швидкий імпорт в інші програми обліку через API.

Розумне планування з аналітикою

Кожен підприємець хоче знати статистику продажів та конкретних магазинів, товари-хіти і аутсайдери; розуміти ефективність команди або окремих менеджерів; бачити сезонність. І звичайно, отримувати регулярну фінансову звітність, наприклад, Profit and Loss.

В системі для торгівлі, як правило, збирають всю згадану інформацію, у деяких – як от KeyCRM, є навіть окремі аналітичні зведення по спілкуванню у месенджерах, по процесам у воронках продажів. Це допомагає обґрунтовано працювати з бізнес плануванням і стратегією розвитку, швидко вирішувати проблемні моменти, відстежувати динаміку продажів по періодам.

Сучасним інструментам автоматизації можна віддати щоденну рутину ecommerce, і спрямувати час, що звільнився, на дослідження нових ринків, оновлення продуктової лінійки, роботу з командою. В українській KeyCRM, що ідеально підходить для продажів на маркетплейсах – прості налаштування, підприємцю не знадобляться програмісти та тисячі доларів на адаптацію системи. Можна спробувати як це працює, тестовий період безоплатно до 30 днів.