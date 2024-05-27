Далекобійники залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації: як їх хочуть покарати

Велика проблем для міжнародних перевізників – водії, що зумисне не повертаються із-за кордону, залишаючи там транспортні засоби.

Українських водіїв вантажівок з міжнародних рейсів, які покидають фури і не повертаються додому через страх бути мобілізованим, хочуть прирівняти до викрадачів.

Про це заявив віцепрезидент Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) Віктор Балін.

Зауважимо, що почастішали випадки, коли водії міжнародних рейсів, отримавши тимчасове законне право виїхати за кордон за системою “Шлях”, відмовляються повертатися назад, залишаючи вантажівку компанії напризволяще. Таким чином вони уникають мобілізації.

Водночас, для компанії такі дії водіїв-ухилянтів приносять додаткові труднощі, адже потрібно знайти нового водія, щоб повернути фуру. Крім того, перевізника, водія якого не повертаються до України, блокують у системі "Шлях", і на маршрути за кордон просто нема кого відправляти.

"Я думаю, що найближчим часом ми розробимо разом із юристами і будемо доводити до водіїв, що вони матимуть не лише проблеми з поліцією, а саме розглядатися ситуація як викрадення автомобіля", – каже Віктор Балін.

За його словами, інформацію про таких водіїв-втіачів будуть передавати до Інтерполу, щоб вони потім не змогли знайти роботу за кордоном.

Балін попередив, що через проблеми міжнародних перевізників зменшується кількість перевезень. Це можуть відчути експортери та імпортери, що вдарить по валютному балансу нашої країни.

Раніше автоперевізники поскаржились на дії військкоматів, які мобілізують далекобійників просто з рейсів.

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