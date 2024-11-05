«Далгакиран Україна» завершила роботу над проєктом з ядерної безпеки для Вірменської АЕС

Як зауважили у прес-службі української компанії, вже отримано фінальний сертифікат, який підтверджує, що всі роботи виконано вчасно та якісно, а обладнання протестоване успішно.

«Ми неймовірно пишаємося тим, що нам вдалося виконати цей проект вчасно. Попри повномасштабне вторгнення, бойові дії, проблеми з логістикою та відсутність енергопостачання, працівники нашої компанії стабільно виходили на роботу, щоб здати замовлення у визначені терміни. Цей проект наочно демонструє високу якість продукції «Зроблено в Україні», яка навіть за таких складних умов відповідає усім міжнародним стандартам та є конкурентоспроможною на світових ринках», – прокоментував завершення випробувань директор компанії «Далгакиран Україна» В'ячеслав Дінков.

Нагадаємо, в січні 2024 року компанія «Далгакиран Україна» та її партнер ES Group Europe S.R.O. поставили Вірменській АЕС шість мобільних дизель-генераторів та допоміжне обладнання, виготовлених спеціально для неї в рамках Програми ядерної безпеки INSC Європейського союзу для Вірменії.

Після аварії на Фукусімській АЕС у березні 2011 року всім європейським атомним електростанціям було запропоновано провести стрес тести. На Вірменській АЕС такий аналіз вказав на необхідність придбання автономних альтернативних джерел електропостачання.

Тоді вірменський оператор ядерної енергетики оголосив про тендер із закупівлі та встановлення автономного альтернативного електропостачання, який виграли українська компанія «Далгакиран Україна» та ES Group Europe S.R.O. За умовами тендеру протягом 2021-2024 років компанії зобов'язувалися поставити, налагодити та запустити в роботу дизель-генератори та допоміжне обладнання до них.

Восени 2023 року на майданчику в Києві були успішно проведені випробування обладнання за участю представників Вірменського оператора з ядерної безпеки, Вірменської АЕС і представника AOSA.