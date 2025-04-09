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"Дамо і 30, і 50 мільярдів": Зеленський заявив, що готовий платити США
Зеленський заявив, що Україна не проти платити Штатам за майбутній великий пакет допомоги.
Україна готова заплатити за майбутній великий пакет озброєння від Сполучених Штатів.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
«Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки. Як пов’язати нашу угоду з гарантією безпеки? Дуже просто. Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки», — сказав президент.
За його словами, Україна готова платити гроші як напряму, так і через фонд, який США пропонували створити у рамках угоди про видобуток корисних копалин.
«Тоді, будь ласка, є угода, ми віддаємо гроші, відповідно хочете в цей фонд, хочете прямо вам заплатимо. Нам все одно... Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет», — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що Україна готується до підписання важливої угоди зі США про корисні копалини. ТСН.ua зібрав все, що про це відомо.