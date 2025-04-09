"Дамо і 30, і 50 мільярдів": Зеленський заявив, що готовий платити США

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готова заплатити за майбутній великий пакет озброєння від Сполучених Штатів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки. Як пов’язати нашу угоду з гарантією безпеки? Дуже просто. Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки», — сказав президент.

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За його словами, Україна готова платити гроші як напряму, так і через фонд, який США пропонували створити у рамках угоди про видобуток корисних копалин.

«Тоді, будь ласка, є угода, ми віддаємо гроші, відповідно хочете в цей фонд, хочете прямо вам заплатимо. Нам все одно... Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Україна готується до підписання важливої угоди зі США про корисні копалини. ТСН.ua зібрав все, що про це відомо.