Данія анонсувала новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Це вже двадцятий пакет військвої допомоги від країни.

Уряд Данії анонсував новий пакет допомоги Україні на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів).

Про це повідомили у пресслужбі уряду Данії.

Зазначається, основну частину коштів спрямують на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів.

Як пояснив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, двадцятий пакет військової підтримки був складений з урахуванням побажань і потреб України і буде корисний як найближчим часом, так і в майбутньому.

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"Путін продовжує свої жорстокі і криваві напади на українців. Дуже важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе", - нагосив він.

У новому пакеті допомоги Данія виділить промисловий пул на 300 млн крон 2024 року. Крім того, додатково виділять 112 мільйонів крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

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