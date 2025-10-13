"Данон Україна" отримала сертифікацію відповідального бізнесу B Corp

Реклама

У процесі аудиту Данон Україна отримав 102 бали, підтвердивши, що діяльність компанії відповідає міжнародним стандартам соціальної та екологічної відповідальності.

Що таке B Corp?

B Corp (від Benefit Corporation) — це міжнародна сертифікація для компаній, які не лише прагнуть прибутку, а й дбають про позитивний вплив на людей, громади та планету. Щоб стати B Corp, бізнес проходить незалежну оцінку за багатьма критеріями, серед яких умови праці, вплив на довкілля, прозорість та етичність управління, внесок у розвиток суспільства тощо.

Мінімальний поріг для отримання сертифікації становить 80 балів, водночас, в середньому, за результатами аудиту компанії отримують 50,9 балів. Результат Данон Україна у 102 бали вкотре засвідчує відданість компанії цілям сталого розвитку та є результатом багаторічної роботи над:

високими стандартами безпеки та якості продукції;

екологічною відповідальністю та зменшенням впливу виробництва на довкілля;

створенням чесних і прозорих умов праці для співробітників;

підтримкою громад та втіленням благодійних ініціатив.

«Отримання сертифікації B Corp із результатом 102 бали — це важливе визнання для Данон в Україні. Ми підтвердили, що працюємо відповідально, дбаємо про людей і довкілля та розвиваємо бізнес із довгостроковим позитивним впливом — на суспільство, навколишнє середовище та економіку. Ми віримо, що бізнес має сенс тоді, коли приносить користь не лише компанії, а й суспільству. Сертифікація B Corp підтверджує, що для нас це не просто слова», - підкреслює Віктор Піддубний, директор з фінансів та бізнес-результативності Данон в Україні.

Профіль Данон Україна вже доступний на офіційному сайті B Corp із деталями оцінки.