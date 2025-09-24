Реклама

Таку думку висловив CEO найбільшої української мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

Без маркетингу виробники опинилися в однакових конкурентних умовах, де головним фактором стає ціна. І більшість препаратів, які випускає «Дарниця», мають аналоги в значно дешевшому сегменті.

«Якщо порівняти найпопулярніші ліки з портфелю «Дарниці», той самий цитрамон, ранітидин чи каптопрес з аналогами від інших виробників, ви побачите різницю в 10, 20, 40 і більше гривень. І як би не демонізували націнку аптек, 72% вартості ліків формує саме виробник, і «Дарниця» не приховує, що за останні два роки підвищувала ціни на свою продукцію на 120%», – зазначив Коляда, коментуючи інформацію в ЗМІ щодо призупинення виробництва «Дарницею» через низькі продажі.

Реклама

В умовах війни українці сплачують з власної кишені майже 87% вартості препаратів через обмежені програми державної реімбурсації, що робить ціну головним критерієм при виборі ліків, вважають профільні експерти.

За словами Коляди, ситуація кардинально змінилася після того, як уряд заборонив маркетингові договори та обмежив націнки на деякі ліки. «У медіапросторі топ-менеджмент «Дарниці» активно просував ідею, що ліки в Україні могли би коштувати дешевше, якби не маркетингові договори виробників з фармритейлом та націнки аптек. Уряд відреагував і запровадив заборону маркетингових договорів та обмежив націнку на деякі ліки, однак зараз ми бачимо, що «Дарниця» своїми діями відкрила “скриньку Пандори”», – сказав СЕО аптечної мережі.

Аптеки переглянули закупівельну політику

«Виконуючи вимогу уряду, аптечні мережі прибрали націнки, але також були змушені переглянути закупівельну політику і обсяги товарних залишків, які тепер не підтримуються маркетинговими контрактами. Ми змушені заощаджувати, але головне – забезпечити людям доступні ціни на ліки. Обсяги закупівель дорожчих препаратів від «Дарниці» зменшились на користь аналогів від інших українських виробників, яких «Дарниця» раніше сама ж відтісняла маркетингом», – пояснив Коляда.

СЕО «Подорожника» зазначив, що скасування маркетингових угод серйозно вплинуло на можливості аптечних мереж підтримувати клієнтські програми та знижки.

Реклама

«Раніше в «Подорожнику» було дуже багато вигідних акційних програм, які ми проводили у співпраці з виробниками, але зараз вони призупинені, хоча ми й намагаємось підтримувати додатковими знижками наших клієнтів, – у першу чергу тих, які потребують цього найбільше: запускали щасливі години та бонусну «Тисячу здоров'я» для пенсіонерів. Але такі акції неможливо підтримувати в довгу без підтримки виробників», – пояснив він проблеми, з якими зіткнулися аптеки.

Коляда також розповів, що представники аптечного бізнесу намагалися попередити владу про можливі наслідки кардинальних змін у галузі.

«У дискусії щодо доцільності маркетингу аптечний бізнес закликав не вдаватись до радикальних дій і пояснював, чому в цих домовленостях зацікавлені всі сторони: і виробники, і аптеки, і кінцеві споживачі. Фінальне рішення про остаточне скасування маркетингу чи його регуляцію за європейським зразком (забезпечення прозорості відносин, етичні аспекти просування ліків) – за державою», – підкреслив він позицію галузі.

Попри всі труднощі, CEO «Подорожника» вбачає й позитивні наслідки змін для кінцевих споживачів. «У результаті для споживача асортимент ліків в аптеці зараз більш збалансований, і ті, хто в першу чергу звертають увагу не на розкручений бренд, а на ціну, можуть обрати для себе дешевші варіанти», – підсумував він.

Реклама

CEO «Подорожника» також спростував звинувачення «Дарниці»: «Зараз ми спостерігаємо, як «Дарниця» звинувачує аптеки у змові і свідомому блокуванні своєї продукції. Але насправді відбувся закономірний перерозподіл ринку, у результаті якого ліки дійсно стали доступніші. Ніхто не бойкотує «Дарницю», та й складно уявити бойкот другого найбільшого виробника ліків в країні. Крім цього, близько 25% їх портфелю не мають аналогів в Україні і знаходяться поза конкуренцією", – додає він.

Нагадаємо, раніше в Аптечній професійній асоціації (АПАУ), реагуючи на інформацію в ЗМІ щодо призупинення виробництва «Дарницею», назвали неприйнятними спроби перекласти відповідальності за окремі бізнес-рішення на інші ланки ланцюга постачання ліків та закликали до конструктивного діалогу.