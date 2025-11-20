ДБР демонструє рекордні результати: майже 2 тисячі затриманих у 2025 році

Реклама

У відомстві наголошують: йдеться про фігурантів масштабних резонансних проваджень – від високопосадовців, чиї рішення впливали на безпеку та добробут держави, до військових командирів та правоохоронців, чиї дії або недбалість спричиняли втрати територій чи державних ресурсів.

“Цей рік став переломним. Ми зруйнували десятки корупційних вертикалей і притягнули до відповідальності тих, хто підривав обороноздатність держави. Наші слідчі та оперативні підрозділи працювали над складними справами – від корупції в оборонному секторі та незаконного обігу зброї до зловживань на митниці, розкрадання бюджетних коштів, незаконного переправлення ухилянтів та співпраці з окупантами. Зростання кількості затримань відображає реальне посилення роботи Бюро по всій країні, а не просто виконання планів”, – зазначила речниця ДБР Тетяна Сапьян.

Серед найрезонансніших справ – затримання військових командирів, чия недбалість спричинила захоплення частини Харківщини у 2024 році, а також затримання командира однієї з рот 155-ї ОМБр, який самовільно залишив місце несення служби та підбурював підлеглих до втечі.

Окремим ударом по обороноздатності держави стала справа онлайн-казино «PIN-UP». В ході слідства ДБР виявило, що реальними власниками компанії є громадяни російської федерації, а діяльність казино пов’язана з фінансовими потоками на користь держави-агресора. Номінального власника казино затримано, а понад 2,6 млрд грн активів передано в управління АРМА.

У 2025 році ДБР також затримало колишнього керівника лісової галузі, який незаконно набув активів на понад 38 млн грн. Окрім цього, викрито керівництво “Укрпрофтуру” та Федерації профспілок України, яке привласнило державне майно на 20 млн грн. Чотирьох учасників схеми затримано, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Це лише незначна частина проваджень Державного бюро розслідувань. За десять місяців 2025 року слідчі Бюро повідомили про підозру 16 838 особам, а до суду скерували понад 6,5 тис. обвинувальних актів. Наразі в провадженні ДБР перебуває понад 268 тис. справ, з яких понад 185 тис. розпочато цьогоріч. “Наше завдання – не лише затримувати правопорушників, а й доводити справи до кінця та повертати державі збитки. Наступного року ми очікуємо ще більше завершених розслідувань та реальних вироків”, – підкреслили у Бюро.