ДБР конфіскувало білоруське судно та російський танкер: фото

В Одеській області ДБР конфіскувало білоруське судно "Надежда" та російський танкер "Волгонефть-268".

Їх планують залучити до розбудови української економіки.

Про це повідомили у ДБР.

Білоруське судно "Надежда" перебувало в Ізмаїльського порту на Одещині. Нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" громадяни країни-агресорки заховали на Іллічовському судноремонтному заводі.

Також власники суден зменшили їхню вартість, щоб мінімізувати обов’язкові платежі до держбюджету України.

"Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, за для розбудови та економічного розвитку України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, окупанти пошкодили нову Кремінську підстанцію. В результаті чого вся Луганська область залишилась без електроенергії.

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