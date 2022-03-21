ДБР спільно з митниками викрили жінку, яка намагалася вивезти понад 400 тис. доларів до Молдови

ДБР спільно з митниками викрили жінку, яка намагалася вивезти понад 400 тис. доларів до Молдови

Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

У пункті пропуску «Бронниця-Унгри» працівники ДБР спільно з працівниками Вінницької митниці виявили у ручній поклажі громадянки України 412 400 доларів США та 9 150 євро, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Дівчина намагалася пішки перетнути кордон з незадекларованими грошима до Республіки Молдова.

Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Ця стаття тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.

Наразі кошти вилучені та надалі будуть конфісковані у дохід держави з метою передачі на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, в Запорізькій області посилили охорону об'єктів, де великі обсяги хімічних речовин.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Як повідомлялося, на світанку 21 березня внаслідок російського ворожого обстрілу пошкоджено резервуар з аміаком ємністю у 50 тон. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. О 7:15 його локалізували. Зона ураження становила близько 2.5 км. Внаслідок атаки окупантів одна особа травмована - це працівник підприємства.