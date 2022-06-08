Де $40 млрд, які обіцяв Байден Україні: у посольстві США розповіли, скільки грошей вже в Києві

$7,5 мільярдів грантової допомоги – вже на шляху до України.
У межах пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом США Джо Байденом 21 травня, $1 млрд вже прибув до України.
Про це розповіла пані посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк на зустрічі з міністеркою економічного розвитку Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком
За словами Брінк, ще $7,5 мільярдів грантової допомоги – вже на шляху. США працюють над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу.
"Ми знаємо, що народ України вже з великою рішучістю працює над відновленням. Ваша сила надихає нас. Сполучені Штати пересвідчаться, щоб наша допомога дісталася тим, хто її потребує, та підтримала суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну", – зазначила пані посол.
Раніше повідомлялося, що Світовий банк додатково виділить Україні 1,5 млрд доларів.
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