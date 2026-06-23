Де дешевше заправитися 23 червня: АЗС оновили ціни на бензин, дизель і газ

Бензин / © Associated Press

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Українські АЗС оприлюднили актуальні ціни на пальне станом на вівторок, 23 червня. За добу бензин і дизель у великих мережах не змінилися, однак автогаз подешевшав на “Укрнафті”.

Про це повідомляє видання РБК-Україна.

Головною зміною стало зниження вартості газу в мережі державного оператора. На “Укрнафті” автогаз подешевшав на 50 копійок — із 40,90 до 40,40 грн за літр.

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Водночас у преміальних мережах OKKO, WOG і SOCAR ціни залишилися на рівні попереднього дня.

Найдешевше пальне серед представлених мереж, як і раніше, пропонує “Укрнафта”. Тут бензин А-95 коштує 73,90 грн за літр, дизельне пальне — 76,90 грн за літр, а автогаз — 40,40 грн за літр.

У мережах OKKO та WOG бензин А-95 Євро коштує 78,90 грн за літр, дизель Євро — 81,90 грн, а газ — 43,90 грн. На SOCAR бензин А-95 також продають по 78,90 грн, стандартний газ — по 43,90 грн, а дизель NANO — по 83,90 грн.

Преміальні види бензину й дизельного пального залишаються значно дорожчими. Зокрема, бензин 100 у мережах OKKO, WOG і SOCAR коштує 88,90 грн за літр, а преміальний дизель — від 84,90 до 86,90 грн.

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Ціни на пальне 23 червня

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 88,90 грн

Бензин Pulls 95 — 81,90 грн

Бензин А-95 Євро — 78,90 грн

ДП Pulls — 84,90 грн

ДП Євро — 81,90 грн

Газ — 43,90 грн

WOG:

Бензин 100 — 88,90 грн

Бензин 95 Mustang — 81,90 грн

Бензин 95 Євро — 78,90 грн

ДП Mustang — 84,90 грн

ДП Євро-5 — 81,90 грн

Газ — 43,90 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 88,90 грн

Бензин NANO 95 — 82,90 грн

Бензин А-95 — 78,90 грн

ДП NANO Extro — 86,90 грн

ДП NANO — 83,90 грн

Газ — 43,90 грн

“Укрнафта”:

Бензин 98 Energy — 81,90 грн

Бензин 95 Energy — 76,90 грн

Бензин А-95 — 73,90 грн

Бензин А-92 — 68,90 грн

ДП Energy — 78,90 грн

ДП — 76,90 грн

Газ — 40,40 грн

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Нагадаємо, раніше директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн заявив, що бензин А-95 в Україні може здешевшати до 55 грн за літр, якщо світові ціни на нафту знизяться до $50 за барель.

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