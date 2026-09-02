Ціни на продукти / © Pixabay

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Блогери порівняли вартості базових продуктів харчування, пального та середніх зарплат в Україні та Італії.

Відповідне відео з’явилося на сторінці користувачки i___helen в Instagram 1 вересня 2026 року.

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Скільки коштують продукти, пальне в Україні й Італії

Під час експерименту одна з дівчат відвідала супермаркет під Києвом, а друга — під Римом, при цьому назви торговельних мереж не розголошувалися. Ціни на продукти харчування:

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Хліб: в Італії — 112 грн за буханець, в Україні — 40 грн.

Оливкова олія: в Італії — 318 грн за пляшку, в Україні — 699 грн.

Куряче філе: в Італії — 530 грн, в Україні — 300 грн.

Моцарела: в Італії — 153 грн за 300 г, в Україні — 180 грн.

Пармезан: в Італії — 1237 грн за 370 г (334 грн за 100 г), в Україні — 400 грн за 200 г (200 грн за 100 г).

Спагетті (500 г): в Італії — 50 грн, в Україні — 64 грн за упаковку.

Тунець консервований (320 г): в Італії — 359 грн, в Україні — 338 грн.

Яйця: в Італії — 121 грн за 6 штук (20,17 грн за штуку), в Україні — 70 грн за 10 шт (7 грн за штуку).

Кавун: в Італії — 36 грн/кг, в Україні — 27 грн/кг.

Картопля: в Італії — 137 грн/кг, в Україні — 14 грн/кг.

Помідори черрі (500 г): в Італії — 137 грн, в Україні — 100 грн.

Що стосується пального, то в Італії заправитися дизелем можна за 111 грн за літр, а бензином — за 100 грн за літр. Водночас в Україні, станом на 2 вересня у середньому бензин А-95 коштує близько 81,16 грн, а дизель — 92,20 грн.

Варто зазначити, що відрізняються і середні заробітні плати в обох країнах. За даними ресурсу ep-advisory, в Італії «на руки» заробляють у середньому 1900–2100 євро на місяць, що еквівалентно 97 918–108 225 гривням. В Україні ж у липні середня зарплата «на руки» становила 24 827 гривень.

Ціни в Україні — останні новини

Нагадаємо, за останню добу ціни на пальне підвищилися одразу у п’яти мережах АЗС. У середньому літр бензину А-95 коштує близько 81,16 грн, а дизельного пального — 92,20 грн.

Восени в Україні може суттєво зрости вартість молочної продукції через перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво та переробку, а також дорожчу логістику.

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До слова, в умовах війни українцям рекомендують мати вдома автономний запас продуктів на 7–12 днів. Фахівці закликають уникати панічних закупівель їжі та звертати особливу увагу на термін придатності товарів.

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