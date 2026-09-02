ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
2 хв

Де дешевше жити — в Україні чи Італії: блогери порівняли ціни і виявили неочікувану різницю

Блогери порівняли ціни на продукти, пальне та середні зарплати в Україні та Італії й показали, де життя обходиться дорожче.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ціни на продукти

Ціни на продукти / © Pixabay

Блогери порівняли вартості базових продуктів харчування, пального та середніх зарплат в Україні та Італії.

Відповідне відео з’явилося на сторінці користувачки i___helen в Instagram 1 вересня 2026 року.

Скільки коштують продукти, пальне в Україні й Італії

Під час експерименту одна з дівчат відвідала супермаркет під Києвом, а друга — під Римом, при цьому назви торговельних мереж не розголошувалися. Ціни на продукти харчування:

  • Хліб: в Італії — 112 грн за буханець, в Україні — 40 грн.

  • Оливкова олія: в Італії — 318 грн за пляшку, в Україні — 699 грн.

  • Куряче філе: в Італії — 530 грн, в Україні — 300 грн.

  • Моцарела: в Італії — 153 грн за 300 г, в Україні — 180 грн.

  • Пармезан: в Італії — 1237 грн за 370 г (334 грн за 100 г), в Україні — 400 грн за 200 г (200 грн за 100 г).

  • Спагетті (500 г): в Італії — 50 грн, в Україні — 64 грн за упаковку.

  • Тунець консервований (320 г): в Італії — 359 грн, в Україні — 338 грн.

  • Яйця: в Італії — 121 грн за 6 штук (20,17 грн за штуку), в Україні — 70 грн за 10 шт (7 грн за штуку).

  • Кавун: в Італії — 36 грн/кг, в Україні — 27 грн/кг.

  • Картопля: в Італії — 137 грн/кг, в Україні — 14 грн/кг.

  • Помідори черрі (500 г): в Італії — 137 грн, в Україні — 100 грн.

Що стосується пального, то в Італії заправитися дизелем можна за 111 грн за літр, а бензином — за 100 грн за літр. Водночас в Україні, станом на 2 вересня у середньому бензин А-95 коштує близько 81,16 грн, а дизель — 92,20 грн.

Варто зазначити, що відрізняються і середні заробітні плати в обох країнах. За даними ресурсу ep-advisory, в Італії «на руки» заробляють у середньому 1900–2100 євро на місяць, що еквівалентно 97 918–108 225 гривням. В Україні ж у липні середня зарплата «на руки» становила 24 827 гривень.

Ціни в Україні — останні новини

Нагадаємо, за останню добу ціни на пальне підвищилися одразу у п’яти мережах АЗС. У середньому літр бензину А-95 коштує близько 81,16 грн, а дизельного пального — 92,20 грн.

Восени в Україні може суттєво зрости вартість молочної продукції через перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво та переробку, а також дорожчу логістику.

До слова, в умовах війни українцям рекомендують мати вдома автономний запас продуктів на 7–12 днів. Фахівці закликають уникати панічних закупівель їжі та звертати особливу увагу на термін придатності товарів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie