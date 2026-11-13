ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
2 хв

Де купити долари за вигіднішим курсом: банкір дав пораду

Банкір назвав найвигідніший спосіб купівлі валюти, щоб заощадити.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют.

Курс валют. / © Національний банк України

Зараз найвигідніший курс купівлі валюти в Україні можна знайти не в обмінниках чи банківських відділеннях, а в мобільних застосунках банків. Фінустанови конкурують за клієнтів і пропонують вигідніші умови для онлайн-обміну, іноді навіть встановлюючи курс собі у збиток. Різницю банки компенсують завдяки комісіям за карткові розрахунки.

Про це розповів банкір Сергій Мамедов у розмові з «РБК.Україна».

За словами банкіра, готівкова валюта в обмінниках коштує дорожче, ніж за офіційним курсом Нацбанку, через додаткові витрати фінустанов на забезпечення кас грошима.

Щоб перетворити безготівкову валюту на готівку, банки змушені купувати її в інших фінустанов або викуповувати в населення через обмінники. До вартості валюти при цьому додають власну маржу та супутні витрати.

Водночас Сергій Мамедов радить українцям перед купівлею валюти перевіряти курси в мобільних застосунках банків. Фінустанови активно конкурують за клієнтів, тому залежно від дня можуть пропонувати вигідніші умови онлайн-обміну.

«Коли людина купує собі на картку цю валюту, вона її здебільшого потім витрачає з картки. Банк отримує інтерчейндж, і це додаткові комісії. Тому фінустанови готові навіть у розумінні курсоутворення працювати в мінус, адже інші доходи це перекривають», — пояснив банкір.

Він також зазначив, що українці поступово переходять на безготівкові операції з валютою. Цьому, зокрема, сприяє політика Національного банку щодо розширення відповідних лімітів.

Курс долара в Україні — останні новини

На початку листопада долар в Україні побив рекорд. Так, ще 28 жовтня долар коштував 45,6 грн, а 4 листопада встановив новий рекорд — 45,67 грн. Президент інвестиційної групи Тарас Козак переконаний, що проблема полягає не стільки в самому здорожчанні валюти, скільки у швидкості цього процесу.

Наприкінці жовтня НБУ провів прогнозовану та контрольовану девальвацію гривні. Після цього міжбанківський і готівковий валютні ринки оновили історичні максимуми, а курс долара закріпився в новому діапазоні — 45,5–46 грн. Водночас експерт Андрій Забловський не прогнозує різкого та неконтрольованого стрибка курсу до 50 грн за долар уже в листопаді.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie