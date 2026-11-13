Де купити долари за вигіднішим курсом: банкір дав пораду

Курс валют. / © Національний банк України

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Зараз найвигідніший курс купівлі валюти в Україні можна знайти не в обмінниках чи банківських відділеннях, а в мобільних застосунках банків. Фінустанови конкурують за клієнтів і пропонують вигідніші умови для онлайн-обміну, іноді навіть встановлюючи курс собі у збиток. Різницю банки компенсують завдяки комісіям за карткові розрахунки.

Про це розповів банкір Сергій Мамедов у розмові з «РБК.Україна».

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За словами банкіра, готівкова валюта в обмінниках коштує дорожче, ніж за офіційним курсом Нацбанку, через додаткові витрати фінустанов на забезпечення кас грошима.

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Щоб перетворити безготівкову валюту на готівку, банки змушені купувати її в інших фінустанов або викуповувати в населення через обмінники. До вартості валюти при цьому додають власну маржу та супутні витрати.

Водночас Сергій Мамедов радить українцям перед купівлею валюти перевіряти курси в мобільних застосунках банків. Фінустанови активно конкурують за клієнтів, тому залежно від дня можуть пропонувати вигідніші умови онлайн-обміну.

«Коли людина купує собі на картку цю валюту, вона її здебільшого потім витрачає з картки. Банк отримує інтерчейндж, і це додаткові комісії. Тому фінустанови готові навіть у розумінні курсоутворення працювати в мінус, адже інші доходи це перекривають», — пояснив банкір.

Він також зазначив, що українці поступово переходять на безготівкові операції з валютою. Цьому, зокрема, сприяє політика Національного банку щодо розширення відповідних лімітів.

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Курс долара в Україні — останні новини

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