Де мінімалка більша: скільки грошей отримує українець і поляк "чистими" після податків

Мінімалка в Україні та Польщі / © Getty Images

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Мінімальна зарплата після податків у українця становить 6960 грн, а в поляка — 3606 злотих.

Про різницю між доходами українців і поляків розповів американський фінансист та експерт з економічної політики Юрій Ванетик у коментарі УНІАН.

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Він акцентував, що важливо враховувати суму, яка залишається після сплати податків та обов’язкових внесків.

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Тож, в Україні мінімальна заробітна плата 2026 року становить 8647 грн на місяць. Після сплати податків та обов’язкових внесків працівник отримує приблизно 6960 грн.

У Польщі мінімальна зарплата встановлена на рівні 4806 злотих до оподаткування. Після сплати податків працівнику залишається близько 3606 злотих, що становить орієнтовно 43 тис. грн.

Де після витрат залишається більше

Різниця, за словами експерта, помітна не лише у розмірі зарплат. В Україні людина, яка отримує мінімальну зарплату, після витрат на житло та харчування має дуже обмежений залишок коштів.

У Польщі, попри вищу вартість життя, фінансовий запас для працівника з мінімальною зарплатою дещо більший.

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Ванетик оцінює, що мінімальна зарплата в Польщі забезпечує приблизно на 50–60% вищу купівельну спроможність, ніж український еквівалент.

Хто в Україні отримує найменші зарплати

Серед галузей із найнижчими доходами експерт називає освіту, медицину, сільське господарство та роздрібну торгівлю.

За його оцінкою, вчителі та медсестри нерідко отримують менше ніж 12 тис. грн на місяць.

Середній дохід медичних працівників становить близько 18 тис. грн, тоді як у сільському господарстві та серед адміністративного персоналу — приблизно 20–21 тис. грн.

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У Польщі працівники торгівлі, готельної та адміністративної сфер зазвичай отримують 4800–5500 злотих на місяць. Тож, їхні зарплати також часто не набагато перевищують встановлений мінімум.

Окремо експерт звертає увагу на ситуацію із дотриманням правил оплати праці. У Польщі вимоги щодо мінімальної зарплати суворо виконуються у формальному секторі. В Україні ж низькі офіційні зарплати нерідко поєднуються з неформальною зайнятістю.

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