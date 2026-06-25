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Де отримують найвищу і найнижчу пенсію в Україні: рейтинг за регіонами
У 2026 році пенсійна карта України демонструє контраст: Київ майже на 4 тисячі гривень випереджає Тернопільщину за середніми виплатами.
В Україні середній розмір пенсії наразі вдвічі перевищує встановлений прожитковий мінімум. В яких областях українці отримують найвищі пенсії, а де виплати — найменші?
Про це повідомляє РБК-Україна.
Де в Україні отримують найвищу і найнижчу пенсії
Традиційно найвищими є пенсії у киян. Однак найменшу середню пенсію отримують жителі Тернопільської області. За даними ПФУ, станом на початок другого кварталу поточного року динаміка пенсійного забезпечення така:
Станом на 1 квітня 2026 розмір середньої пенсії в Україні сягнув 7 236 гривень.
У киян найбільша середня пенсія зросла до 9 863 гривень.
Найменша середня пенсія у жителів Тернопільщини — вони отримують по 5 612 гривень.
У Пенсійному фонді відповіли на запит медіа та повідомили, що фіксують стабільне підвищення пенсій в усіх регіонах України.
«Водночас середня пенсія в Україні продовжує зростати. Ще 1 січня 2026 року, за даними ПФУ, середня пенсія по Тернопільській області складала 5062, 66 грн, а в Києві — 8981, 20 грн», — додали у ПФУ.
Пенсії в Україні 2026 — останні новини
Нагадаємо, в Україні розрив між найнижчою та найвищою пенсійними виплатами чітко регламентований законодавством і становить рівно десять разів. Про це повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
Від 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 2 595 гривень на місяць. Для отримання цієї суми обов’язковою умовою є наявність страхового стажу: не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
Водночас законодавство обмежує і максимальну пенсію, яка не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів — 25 950 гривень.
Українці, які залишилися без роботи, можуть зберегти право на пенсію та накопичувати страховий стаж шляхом самостійної сплати добровільних внесків. Як пояснили в Пенсійному фонді України, така опція доступна громадянам віком від 16 років, які внесені до реєстру застрахованих осіб і ще не отримують пенсію.
Оформити Договір про добровільну участь можна дистанційно на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП, Дія.Підпису або GOV.ID. Також дозволяється сплачувати внески за своїх родичів.
Механізм є досить гнучким: один платіж покриває один календарний місяць стажу після надходження коштів на рахунок фонду. Щоб місяць зарахували повністю, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий платіж 1902,34 гривні.