Де планують взяти гроші на підвищення зарплат військовим: є два варіанти

ЗСУ / © ТСН

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Кабінет Міністрів України розглядає два основні шляхи для наповнення бюджету, щоб забезпечити та підвищити виплати військовослужбовцям.

Про це для LIGA.net повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Два варіанти, звідки візьмуть гроші на виплати військовим

За словами народного депутата, перший варіант передбачає використання так званого репараційного кредиту. Ці кошти планують спрямувати на фінансування оборонно-промислового комплексу та закупівлю озброєння. Такий крок дозволить вивільнити частину бюджетних грошей, які раніше закладалися на зброю, і переспрямувати їх на зарплати військовим.

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Другим джерелом фінансування має стати цифровізація оборонних закупівель із залученням блокчейн-технологій. Парламентар переконаний, що це підвищить конкуренцію на торгах і, як наслідок, знизить вартість тендерів, заощадивши державні кошти.

Самі ж військовослужбовці називають питання підвищення грошового забезпечення критичним, зокрема це стосується посад у тилу. В Офісі президента запевняють, що розв’язання проблеми вже в процесі.

«Кошти мають знайти. Цим займається Кабмін», — зазначив співрозмовник видання в Офісі президента.

Водночас військове керівництво вже працює над оновленням системи доплат безпосередньо для фронтовиків. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов підтвердив, що влада переглядає деякі надбавки за виконання бойових завдань. За його словами, зміни плануються передусім для військовослужбовців першого ешелону, які перебувають безпосередньо на передовій.

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Підвищення зарплати військовим — останні новини

Нагадаємо, Міністерство оборони готує масштабну реформу щодо збільшення зарплат для військових, а також встановлення конкретних термінів служби.

Команда Міноборони презентує нардепам концепцію реформи, яка передбачає підвищення зарплат на передовій до 400 тисяч гривень, впровадження дворічних контрактів та звільнення для окремих категорій захисників.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості.

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