Де в Україні чиновники отримують найбільші зарплати – лідери серед відомств та регіонів

Гроші

Реклама

Міністерство фінансів України оприлюднило дані, що проливають світло на рівень оплати праці у державному секторі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Доходи керівників

Аналіз Мінфіну показав, що у серпні поточного року середня заробітна плата державних службовців досягла 61,6 тис. грн. Це контрастує із загальнонаціональним середнім доходом, який не перевищує 19,8 тис. грн.

Реклама

Примітно, що попри зростання середньої зарплати держслужбовців на 8,6% порівняно з минулим роком (тоді показник становив 55,8 тис. грн), це підвищення не покрило рівень інфляції за аналогічний період, який склав 13,2%.

На серпень 2025 року в Україні налічувалося 495 керівників державних органів, чий середньомісячний дохід склав 131,2 тис. грн.

Топ-6 відомств із найвищими зарплатами керівників

Найвищі місячні доходи серед очільників відомств зафіксовані у:

Установа Середня зарплата керівника (тис. грн) Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 366,6 Міністерство національної єдності 289,0 Фонд державного майна 284,6 Національне агентство з управління активами 255,9 Рахункова палата 209,0 Антимонопольний комітет 201,8

Рейтинг середньої оплати праці у центральних органах влади

Середній рівень заробітної плати для всього штату працівників центральних органів влади (22,9 тис. осіб) також суттєво різниться. До п’ятірки лідерів входять:

Реклама

Антимонопольний комітет: понад 97 тис. грн

НАЗК: близько 97 тис. грн

НКРЕКП (Держрегулювання у сферах енергетики та компослуг): понад 94 тис. грн

Державна митна служба: близько 90 тис. грн

Фонд держмайна: майже 90 тис. грн

Також високі показники зафіксовані в Апараті Верховної Ради (понад 85 тис. грн) та Секретаріаті Кабінету міністрів (майже 82 тис. грн).

Херсонщина — регіональний лідер

Серед обласних військових адміністрацій (ОВА) найбільшу середню заробітну плату отримують чиновники у Херсонській ОВА. Тут середній дохід штатного працівника сягає 99,8 тис. грн, а оплата праці керівного складу становить 257,4 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що офіційна статистика зафіксувала зниження середнього заробітку штатних працівників в Україні у серпні 2025 року порівняно з попереднім місяцем.