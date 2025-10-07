Де в Україні найдорожчі квартири: ціни на оренду та купівлю за регіонами

Ціни на квартири в Україні / © ТСН.ua

Український ринок нерухомості демонструє стійке відновлення після повномасштабного вторгнення. Найдорожчі квартири на вторинному ринку фіксуються в Києві, а найвища оренда житла — в Ужгороді.

Про це повідомляє NV з посиланням на дані аналітичної платформи ЛУН.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні в експлуатацію здали близько 222 тис. нових квартир, найбільше з них — у Київській, Львівській та Одеській областях.

Новобудови та динаміка продажів

Станом на жовтень 2025 року квартири продаються у 1500 житлових комплексах по всій країні. Найбільша частка пропозицій припадає на:

Київську область — 409 проєктів (27%),

Львівську — 259 (17%),

Одеську — 114 (8%).

Від січня до жовтня 2025 року стартували продажі у 174 нових ЖК, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше зростання спостерігалося у:

Києві та області — +61% (37 нових ЖК),

Львівській області — +24% (52 нових ЖК).

Від моменту повномасштабного вторгнення найсуттєвіше збільшилися обсяги продажів квартир у новобудовах у Львівській (+24%), Київській (+18%), Івано-Франківській (+15%), Закарпатській (+9%) та Тернопільській (+5%) областях.

Будівництво і введення в експлуатацію квартир

Від другого кварталу 2022 року до другого кварталу 2025 року в Україні офіційно введено в експлуатацію приблизно 222 тис. квартир.

Найбільше новобудов здали у:

Київській області — 84,9 тис. квартир,

Львівській — 27,7 тис.,

Одеській — 24,3 тис.

Загалом із усіх будівельних черг, запланованих до здавання у цей період, 43% (1366 черг) були завершені та введені в експлуатацію, тоді як 57% (1848 черг) залишаються незданими.

Як змінилися ціни на квартири в новобудовах

Від лютого 2022 до жовтня 2025 року ціни на квартири у новобудовах найбільше зросли у:

Івано-Франківську — на 70%,

Рівному — на 54%,

Ужгороді — на 47%.

Лише за 2025 рік найбільше подорожчали квартири у:

Рівному — на 19%,

Тернополі та Одесі — на 15%,

Хмельницькому — на 13%.

Кількість проєктів дохідної (інвестиційної) нерухомості також зросла, особливо у:

Івано-Франківській області — +57%,

Львівській — +20%,

Закарпатській — +9%.

Ціни на квартири на вторинному ринку

На вторинному ринку у вересні 2025 року найдорожчі однокімнатні квартири продавалися у:

Києві — 65 тис. дол.,

Львові — 64,5 тис. дол.,

Ужгороді — 59,2 тис. дол.,

Чернівцях — 55 тис. дол.,

Рівному — 52 тис. дол.

У середньому квартира в Києві на «вторинці» продавалася за 47 днів, тоді як у січні — за 78 днів.

За підрахунками ЛУН, щоб придбати квартиру у столиці, потрібно відкладати середню зарплату протягом 7,5 року. Для порівняння: у вересні 2023 року цей показник становив 9,8 року.

Вартість оренди квартир

Найвища вартість оренди однокімнатних квартир у серпні 2025 року зафіксована в:

Ужгороді — 20,8 тис. грн/місяць,

Львові — 18,7 тис. грн,

Києві — 18 тис. грн,

Івано-Франківську — 15,4 тис. грн.

Таким чином, найдорожча оренда — в Ужгороді, тоді як житло з найвищою вартістю продажу — у Києві.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що в Україні вартість оренди житла підскочила майже наполовину у деяких регіонах через внутрішню міграцію та сезонні чинники. Найдорожча оренда зафіксована в Ужгороді (21,1 тис. грн за однокімнатну), але найрізкіший стрибок цін — в Одесі (+63% до 13 тис. грн). Найнижчі ціни залишаються в Харкові (близько 4000 грн).