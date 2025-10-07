- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 302
- Час на прочитання
- 3 хв
Де в Україні найдорожчі квартири: ціни на оренду та купівлю за регіонами
Ужгород обігнав столицю за вартістю оренди житла. Нові дані ЛУН показують, що західні регіони залишаються найбільш динамічними.
Український ринок нерухомості демонструє стійке відновлення після повномасштабного вторгнення. Найдорожчі квартири на вторинному ринку фіксуються в Києві, а найвища оренда житла — в Ужгороді.
Про це повідомляє NV з посиланням на дані аналітичної платформи ЛУН.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україні в експлуатацію здали близько 222 тис. нових квартир, найбільше з них — у Київській, Львівській та Одеській областях.
Новобудови та динаміка продажів
Станом на жовтень 2025 року квартири продаються у 1500 житлових комплексах по всій країні. Найбільша частка пропозицій припадає на:
Київську область — 409 проєктів (27%),
Львівську — 259 (17%),
Одеську — 114 (8%).
Від січня до жовтня 2025 року стартували продажі у 174 нових ЖК, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільше зростання спостерігалося у:
Києві та області — +61% (37 нових ЖК),
Львівській області — +24% (52 нових ЖК).
Від моменту повномасштабного вторгнення найсуттєвіше збільшилися обсяги продажів квартир у новобудовах у Львівській (+24%), Київській (+18%), Івано-Франківській (+15%), Закарпатській (+9%) та Тернопільській (+5%) областях.
Будівництво і введення в експлуатацію квартир
Від другого кварталу 2022 року до другого кварталу 2025 року в Україні офіційно введено в експлуатацію приблизно 222 тис. квартир.
Найбільше новобудов здали у:
Київській області — 84,9 тис. квартир,
Львівській — 27,7 тис.,
Одеській — 24,3 тис.
Загалом із усіх будівельних черг, запланованих до здавання у цей період, 43% (1366 черг) були завершені та введені в експлуатацію, тоді як 57% (1848 черг) залишаються незданими.
Як змінилися ціни на квартири в новобудовах
Від лютого 2022 до жовтня 2025 року ціни на квартири у новобудовах найбільше зросли у:
Івано-Франківську — на 70%,
Рівному — на 54%,
Ужгороді — на 47%.
Лише за 2025 рік найбільше подорожчали квартири у:
Рівному — на 19%,
Тернополі та Одесі — на 15%,
Хмельницькому — на 13%.
Кількість проєктів дохідної (інвестиційної) нерухомості також зросла, особливо у:
Івано-Франківській області — +57%,
Львівській — +20%,
Закарпатській — +9%.
Ціни на квартири на вторинному ринку
На вторинному ринку у вересні 2025 року найдорожчі однокімнатні квартири продавалися у:
Києві — 65 тис. дол.,
Львові — 64,5 тис. дол.,
Ужгороді — 59,2 тис. дол.,
Чернівцях — 55 тис. дол.,
Рівному — 52 тис. дол.
У середньому квартира в Києві на «вторинці» продавалася за 47 днів, тоді як у січні — за 78 днів.
За підрахунками ЛУН, щоб придбати квартиру у столиці, потрібно відкладати середню зарплату протягом 7,5 року. Для порівняння: у вересні 2023 року цей показник становив 9,8 року.
Вартість оренди квартир
Найвища вартість оренди однокімнатних квартир у серпні 2025 року зафіксована в:
Ужгороді — 20,8 тис. грн/місяць,
Львові — 18,7 тис. грн,
Києві — 18 тис. грн,
Івано-Франківську — 15,4 тис. грн.
Таким чином, найдорожча оренда — в Ужгороді, тоді як житло з найвищою вартістю продажу — у Києві.
Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що в Україні вартість оренди житла підскочила майже наполовину у деяких регіонах через внутрішню міграцію та сезонні чинники. Найдорожча оренда зафіксована в Ужгороді (21,1 тис. грн за однокімнатну), але найрізкіший стрибок цін — в Одесі (+63% до 13 тис. грн). Найнижчі ціни залишаються в Харкові (близько 4000 грн).