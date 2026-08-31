ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Де в Україні платять найбільше: названо регіони з найвищими зарплатами

Українці почали заробляти більше. Держстат назвав середню зарплату та найбільш оплачувані професії.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гроші

Гроші / © УНІАН

У розпал літа українські заробітні плати продемонстрували чергове зростання, однак прірва між статками фахівців у різних галузях та регіонах продовжує вражати.

Про це свідчить офіційний звіт, який оприлюднила Державна служба статистики України.

Яка середня заробітна плата в Україні — дані за липень 2026 року

Згідно з даними відомства, загальний показник середньої заробітної плати по країні за липень 2026 року склав 32 243 гривні. Порівняно з червнем середня зарплата українців зросла на 1,6%.

Статистика свідчить про значний дисбаланс як за географічною ознакою, так і за професіями. За рівнем оплати праці традиційно лідирує столиця, а трійка найзаможніших регіонів виглядає наступним чином:

  • м. Київ — 49 463 грн;

  • Луганська область — 35 367 грн;

  • Київська область — 33 268 грн.

Натомість найнижчі середні доходи зафіксовано у двох областях: Чернівецькій (23 354 грн) та Кіровоградській (23 532 грн).

Хто в Україні заробляє найбільше?

Найбільша різниця в доходах залишається між різними професіями. Найбільше отримують працівники сфери IT та телекомунікацій — у середньому 78 716 гривень. Найменше заробляють освітяни, чий середній дохід становить 20 237 гривень.

Окрім цього, Держстат зафіксував істотні обсяги невиплачених коштів. Станом на 1 серпня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,8 мільярда гривень.

Робота в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні склалася унікальна ситуація: на тлі безробіття 75% компаній відчувають брак кадрів.

Раніше ми писали, що в Україні через аномальну спеку роботодавці зобов’язані забезпечувати безпечні умови праці. Втім, автоматичного зменшення робочих годин у законодавстві не передбачено — для цього потрібне офіційне рішення керівництва підприємства.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie