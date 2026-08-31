Де в Україні платять найбільше: названо регіони з найвищими зарплатами

Гроші / © УНІАН

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У розпал літа українські заробітні плати продемонстрували чергове зростання, однак прірва між статками фахівців у різних галузях та регіонах продовжує вражати.

Про це свідчить офіційний звіт, який оприлюднила Державна служба статистики України.

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Яка середня заробітна плата в Україні — дані за липень 2026 року

Згідно з даними відомства, загальний показник середньої заробітної плати по країні за липень 2026 року склав 32 243 гривні. Порівняно з червнем середня зарплата українців зросла на 1,6%.

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Статистика свідчить про значний дисбаланс як за географічною ознакою, так і за професіями. За рівнем оплати праці традиційно лідирує столиця, а трійка найзаможніших регіонів виглядає наступним чином:

м. Київ — 49 463 грн;

Луганська область — 35 367 грн;

Київська область — 33 268 грн.

Натомість найнижчі середні доходи зафіксовано у двох областях: Чернівецькій (23 354 грн) та Кіровоградській (23 532 грн).

Хто в Україні заробляє найбільше?

Найбільша різниця в доходах залишається між різними професіями. Найбільше отримують працівники сфери IT та телекомунікацій — у середньому 78 716 гривень. Найменше заробляють освітяни, чий середній дохід становить 20 237 гривень.

Окрім цього, Держстат зафіксував істотні обсяги невиплачених коштів. Станом на 1 серпня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,8 мільярда гривень.

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