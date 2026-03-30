Де в Україні платять найбільше та хто заробляє 79 тисяч на місяць: дані Держстату

За даними Держстату, столиця випереджає інші регіони за рівнем зарплат майже вдвічі.

Держстат опублікував свіжу статистику про доходи українців. За підсумками лютого 2026 року, середня заробітна плата в країні сягнула 28 321 грн, що на 1,2% більше, ніж у січні.

Про це передає Державна служба статистики.

Регіони з найвищим рівнем оплати праці:

  • 45 651 грн — Київ

  • 29 077 грн — Київська обл.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

  • 20 083 грн — Кіровоградська обл.

  • 20 460 грн — Чернівецька обл.

Оплата праці за видами економічної діяльності:

  • найвища — інформація та телекомунікації: 78 941 грн

  • найнижча — мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 грн

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня становить 3,5 млн грн.

Нагадаємо, що Кабмін погодив три податкові законопроєкти, які можуть суттєво змінити правила щодо сплати податків для споживачів, малого бізнесу та онлайн-економіки.

