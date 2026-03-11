Де видобувають найбільше нафти: світовий рейтинг

Світове виробництво нафти

У 2025 році світовий видобуток нафти становив близько 106,3 мільйона барелів на добу, причому майже 60% цього обсягу припадає лише на два регіони — Північну Америку та Близький Схід. Водночас через воєнні дії та фактичне блокування Ормузької протоки світовий ринок готується до серйозних цінових коливань у 2026 році.

Про це пише Visual Capitalist.

Хто видобуває найбільше нафти

Північна Америка є найбільшим нафтовидобувним регіоном світу, забезпечуючи 29,9% глобальної пропозиції, що становить 31,8 мільйона барелів на добу. Такий високий показник зумовлений рекордними рівнями видобутку в США, зокрема завдяки розширенню сланцевого буріння, а також у Канаді.

Друге місце посідає Близький Схід із показником 31 мільйон барелів на день, що дорівнює 29,1% світового ринку. Головними гравцями у цьому регіоні є Саудівська Аравія та Іран. Водночас Європа виробляє найменше — лише 4 мільйони барелів, або 3,7% від загального обсягу.

Загроза через конфлікт на Близькому Сході

Ормузька протока залишається одним із найважливіших нафтових маршрутів, через який проходить близько 20% світової торгівлі нафтою. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), після початку бойових дій наприкінці лютого 2026 року протока виявилася фактично закритою для судноплавства через загрозу атак з боку Ірану.

Це вже призвело до зупинки частини нафтовидобутку в регіоні, зокрема в Іраку, Кувейті, ОАЕ та Саудівській Аравії. Фахівці прогнозують, що через ці перебої у другому кварталі 2026 року середня ціна на нафту марки Brent триматиметься на рівні 91 долар за барель.

«Коли потоки нафти через Ормузьку протоку будуть відновлені, ми очікуємо, що світовий видобуток нафти продовжуватиме випереджати споживання», — зазначає EIA.