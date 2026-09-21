Де заправитися дешевше: свіжі ціни на бензин і дизель на заправках України

АЗС / © Associated Press

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Провідні мережі АЗС України 21 вересня оновили цінники на пальне. Поки більшість операторів тримають стабільну вартість, «Укрнафта» підвищила ціни на бензин.

Про це повідомляє «Главком».

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Найбільші мережі АЗС України переглянули ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем зміни відбулися лише на заправках «Укрнафти». Зокрема, бензин А-95+ у мережі здорожчав на 3 грн за літр — від 87,9 до 90,9 грн/л. Ціни на інші види пального в «Укрнафті» залишилися без змін.

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Також не змінилася вартість бензину та дизеля на АЗС UPG, WOG, ОKKO, KLO, Socar і «БРСМ-Нафта».

Найдорожчими серед представлених мереж традиційно залишаються ОKKO, WOG та Socar — саме тут бензин і дизель коштують найбільше. Водночас на UPG та «Укрнафті» ціни на пальне залишаються нижчими.

У середньому літр бензину А-95 у мережах АЗС 21 вересня коштує близько 91,5 грн, а дизельного пального — приблизно 99,1 грн.

Ціни на пальне в Україні 21 вересня 2026 року

UPG

А95 — 89,90 грн

А95+ — 91,90 грн

ДП — 97,90 грн

ДП+ — 99,90 грн

А100 — 99,90 грн

А92 — —

Газ — 45,50 грн

ОККО

А95 — 92,90 грн

А95+ — 95,90 грн

ДП — 99,90 грн

ДП+ — 99,90 грн

А100 — 99,90 грн

А92 — —

Газ — 45,50 грн

WOG

А95 — 92,90 грн

А95+ — 95,90 грн

ДП — 99,90 грн

ДП+ — 99,90 грн

А100 — 99,90 грн

А92 — —

Газ — 45,50 грн

KLO

А95 — 86,40 грн

А95+ — 92,00 грн

ДП — 99,80 грн

ДП+ — 99,90 грн

А100 — 99,90 грн

А92 — 84,50 грн

Газ — 44,90 грн

SOCAR

А95 — 93,90 грн

А95+ — 96,90 грн

ДП — 99,90 грн

ДП+ — 99,90 грн

А100 — 99,90 грн

А92 — —

Газ — 45,50 грн

«Укрнафта»

А95 — 87,90 грн

А95+ — 90,90 грн

ДП — 97,90 грн

ДП+ — 99,90 грн

А100 — —

А92 — 85,90 грн

Газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»

А95 — 85,99 грн

А95+ — —

ДП — 96,99 грн

ДП+ — —

А100 — —

А92 — —

Газ — 42,79 грн

Нагадаємо, експерти попереджають, що дизпальне в Україні може подолати психологічний бар’єр у 100 грн за літр уже найближчим часом через рекордні європейські котирування, дорогий імпорт і проблеми з логістикою через атаки єменських хуситів на Близькому Сході. Собівартість останніх партій дизеля вже становить 95 — 96 грн/л, а опт сягає 99 грн/л.

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