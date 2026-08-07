- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 524
- Час на прочитання
- 1 хв
Де заправитися дорожче, а де дешевше: свіжі ціни на пальне в Україні 7 серпня
Ринок пального в Україні демонструє стабільність: ціни на бензин, дизель та автогаз не змінилися.
Провідні мережі АЗС в Україні 7 серпня оновили вартість пального, яка поки що залишається стабільною порівняно з попереднім днем. Середня ціна бензину А-95 на заправках тримається на рівні 81,67 грн за літр, тоді як дизпальне коштує близько 91,56 грн.
Про це повідомляє «Главком».
Порівняно з попередньою добою вартість пального на українських АЗС не змінилася.
Найвищі ціни на паливо наразі фіксуються в мережах ОККО, WOG і Socar. Водночас найвигідніші пропозиції, як і раніше, доступні на заправках «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне сьогодні, 7 серпня 2026 року
UPG
А95: 79,90
А95+: 81,90
ДП: 90,90
ДП+: 92,90
А100: 88,90
А92: —
Газ: 42,90
OKKO
А95: 82,90
А95+: 85,90
ДП: 93,90
ДП+: 96,90
А100: 92,90
А92: —
Газ: 43,90
WOG
А95: 83,50
А95+: 85,90
ДП: 93,80
ДП+: 96,80
А100: 92,90
А92: —
Газ: 44,50
KLO
А95: 81,10
А95+: 83,20
ДП: 93,90
ДП+: 96,60
А100: 90,20
А92: 78,90
Газ: 44,90
SOCAR
А95: 85,40
А95+: 88,40
ДП: 95,90
ДП+: 98,90
А100: 95,40
А92: —
Газ: 43,90
«Укрнафта»
А95: 79,90
А95+: 82,90
ДП: 89,90
ДП+: 91,90
А100: —
А92: 77,90
Газ: 42,90
«БРСМ-Нафта»
А95: 79,63
А95+: —
ДП: 91,04
ДП+: —
А100: —
А92: —
Газ: 41,39
До слова, за даними аналітика Олександра Сіренка, реальна ціна пального в Україні зараз становить до 80 грн за бензин і до 83 грн за дизель. Якщо нинішня сприятлива ситуація на європейському ринку збережеться ще кілька днів, ціни в Україні почнуть знижуватися вже найближчого тижня і повернуться до рівня червня.