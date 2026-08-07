Де заправитися дорожче, а де дешевше: свіжі ціни на пальне в Україні 7 серпня

АЗС / © Associated Press

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Провідні мережі АЗС в Україні 7 серпня оновили вартість пального, яка поки що залишається стабільною порівняно з попереднім днем. Середня ціна бензину А-95 на заправках тримається на рівні 81,67 грн за літр, тоді як дизпальне коштує близько 91,56 грн.

Про це повідомляє «Главком».

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Порівняно з попередньою добою вартість пального на українських АЗС не змінилася.

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Найвищі ціни на паливо наразі фіксуються в мережах ОККО, WOG і Socar. Водночас найвигідніші пропозиції, як і раніше, доступні на заправках «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне сьогодні, 7 серпня 2026 року

UPG

А95: 79,90

А95+: 81,90

ДП: 90,90

ДП+: 92,90

А100: 88,90

А92: —

Газ: 42,90

OKKO

А95: 82,90

А95+: 85,90

ДП: 93,90

ДП+: 96,90

А100: 92,90

А92: —

Газ: 43,90

WOG

А95: 83,50

А95+: 85,90

ДП: 93,80

ДП+: 96,80

А100: 92,90

А92: —

Газ: 44,50

KLO

А95: 81,10

А95+: 83,20

ДП: 93,90

ДП+: 96,60

А100: 90,20

А92: 78,90

Газ: 44,90

SOCAR

А95: 85,40

А95+: 88,40

ДП: 95,90

ДП+: 98,90

А100: 95,40

А92: —

Газ: 43,90

«Укрнафта»

А95: 79,90

А95+: 82,90

ДП: 89,90

ДП+: 91,90

А100: —

А92: 77,90

Газ: 42,90

«БРСМ-Нафта»

А95: 79,63

А95+: —

ДП: 91,04

ДП+: —

А100: —

А92: —

Газ: 41,39

До слова, за даними аналітика Олександра Сіренка, реальна ціна пального в Україні зараз становить до 80 грн за бензин і до 83 грн за дизель. Якщо нинішня сприятлива ситуація на європейському ринку збережеться ще кілька днів, ціни в Україні почнуть знижуватися вже найближчого тижня і повернуться до рівня червня.

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