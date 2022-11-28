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Де зняти готівку, коли немає світла: список автономних банкоматів, чергових відділень

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Де зняти готівку, коли немає світла: список автономних банкоматів, чергових відділень

Де можна зняти готівку

Де можна зняти готівку під час аварійних та планових відключень світла, читайте в матеріалі ТСН.ua

Щоб взнати, в яких чергових відділеннях можна зняти готівку під час вимкнення електроенергії, можна скористатися мапою, створеною Нацбанком України. Вона показує 760 чергових відділень у Києві та у 275 населених пунктах  по всій країні, що працюють під час відключення світла. Крім зняття готівки, тут також можна отримати інші фінансові послуги

Мапа чергових відідлень банків / ©
Мапа чергових відідлень банків

Для зручності список відділень можна завантажити на телефон або комп'ютер за посиланням.

Зняти готівку можна у банкоматах ПриватБанку, які працюють незалежно від відключень світла.

Список відділень ПриватБанку, які працюють автономно

Київ

  • 01001, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5,
  • 01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29,
  • 01001, м. Київ, вул. Бориспільська, 9,
  • 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2,
  • 01001, м. Київ, просп. Перемоги, 65,
  • 03055, м. Київ, просп. Перемоги, 27а,
  • 02232, м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26,
  • 02166, м. Київ, просп. Лісовий, 23,
  • 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 21,

Київська область

  • 09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 70,
  • 07302, Київська обл., Вишгород, вул. Мазепи, 8,
  • 08134, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 27-г,
  • 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 119

Дніпро

  • 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 5,
  • 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Херсонська, 26,
  • 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 72Б,
  • 49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91,

Дніпропетровська область

  • 51933, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, просп. Свободи, 43,
  • 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 36,
  • 51412, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 90,
  • 50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Німецька, 5,
  • 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21.

Львів

  • 79049, Львівська обл., м. Львів, просп. Червоної Калини, 66А,
  • 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, 8,
  • 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Пекарська, 30,
  • 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Вашингтона, 5-5а,
  • 79000, Львівська обл., м. Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95,
  • 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 36,
  • 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 25А,
  • 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, 358.

Львівська область

  • 82402, Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 66,
  • 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2,
  • 80110, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 14а,
  • 80102, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шашкевича, 9.

Одеса

  • 65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22А,
  • 65036, Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1,
  • 65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Садова, 7,
  • 65069, Одеська обл., м. Одеса, вул. Насіння Палія, 90/1,
  • 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 26/28,
  • 65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а,
  • 65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Армійська, 8,
  • 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 8, кв. 604,
  • 65104, Одеська обл., м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 16,
  • 65000, Одеська обл., м. Одеса, дор. Фонтанська, 55.

Одеська область

  • 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Тульчіанівська, 53

Миколаїв

  • 54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 73

Харків

  • 61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 32б,
  • 61202, Харківська обл., м. Харків, вул. Ахсарова, 8,
  • 64703, Харківська обл., м. Харків, вул. Валентинівська, 29б,

Харківська область

  • 64207, Харківська обл., м. Балаклія, пл. Казмірука, 11

Запоріжжя

  • 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1

Суми

  • 40001, Сумська обл., м. Суми, вул. Козацький Вал, 1,
  • 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 32,
  • 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 5а,
  • 40020, Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, 111,
  • 40034, Сумська обл., м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 22/1.

Сумська область

  • 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 8.

Вінниця

  • 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Замостянська, 25,
  • 21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 78а,
  • 21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 29.

Вінницька область

  • 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 20,
  • 23603, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 46.

Житомир

  • 10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, 99,
  • 10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6,
  • 10000, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 21,
  • 10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 125,
  • 10014, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Соборний, 5/1.

Житомирська область

  • 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9,
  • 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 4,
  • 11601, Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 4,
  • 10000, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Пушкіна, 45.

Хмельницький

  • 29017, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3,
  • 29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19,
  • 29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 73

Хмельницька область

  • 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 4,
  • 32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 34А,
  • 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 17,
  • 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Судилківська, 1.

Кропивницький

  • 25000, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70,
  • 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2,

Кіровоградська область

  • 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 14Б,
  • 28008, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 87.

Черкаси

  • 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40,
  • 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 122/41,
  • 18005, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 305,
  • 18031, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Університетська, 33,
  • 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 150.

Черкаська область

  • 20701, Черкаська обл., м. Сміла, бульвар Графа Про Бобринського, 9,
  • 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 1,
  • 20306, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 52,
  • 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 31а,
  • 19201, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Соборна, 46,
  • 20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, просп. Шевченка, 16,
  • 19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 169а,
  • 19002, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 6,
  • 19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 27,
  • 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 50.

Чернігів

  • 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6.

Чернігівська область

  • 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 37.

Чернівці

  • 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14а,
  • 58001, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Шкіля, 1.

Луцьк

  • 43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Відродження, 1,
  • 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 16.

Волинська область

  • 45008, Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка, 2б,
  • 45407, Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 15.

Івано-Франківськ

  • 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15.

Івано-Франківська область

  • 77303, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Пушкіна, 8,
  • 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана Франка, 3.

Полтава

  • 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 70А.

Полтавська область

  • 39803, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 75,
  • 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, 19.

Тернопіль

  • 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шептицького, 4а,
  • 46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 38.

Мукачево

  • 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Мудрого, 4-6.

Рівненська область

  • 35603, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 11,
  • 35707, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Богдана Хмельницького, 11,
  • 34503, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Білгородська, 9.

Готівку можна зняти у багатьох супермаркетах, аптеках та на АЗС. У супермаркетах можна отримати суму від 500 до 6 000 грн, для цього потрібно придбати якийсь товар і на касі заявити що ви хочете зняти кошти з картки.

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