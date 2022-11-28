Де зняти готівку, коли немає світла: список автономних банкоматів, чергових відділень

Де можна зняти готівку під час аварійних та планових відключень світла, читайте в матеріалі ТСН.ua

Щоб взнати, в яких чергових відділеннях можна зняти готівку під час вимкнення електроенергії, можна скористатися мапою, створеною Нацбанком України. Вона показує 760 чергових відділень у Києві та у 275 населених пунктах по всій країні, що працюють під час відключення світла. Крім зняття готівки, тут також можна отримати інші фінансові послуги

Мапа чергових відідлень банків

Для зручності список відділень можна завантажити на телефон або комп'ютер за посиланням.

Зняти готівку можна у банкоматах ПриватБанку, які працюють незалежно від відключень світла.

Список відділень ПриватБанку, які працюють автономно

Київ

01001, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5,

01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29,

01001, м. Київ, вул. Бориспільська, 9,

01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2,

01001, м. Київ, просп. Перемоги, 65,

03055, м. Київ, просп. Перемоги, 27а,

02232, м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26,

02166, м. Київ, просп. Лісовий, 23,

04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 21,

Київська область

09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 70,

07302, Київська обл., Вишгород, вул. Мазепи, 8,

08134, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 27-г,

08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 119

Дніпро

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 5,

49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Херсонська, 26,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 72Б,

49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91,

Дніпропетровська область

51933, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, просп. Свободи, 43,

51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 36,

51412, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 90,

50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Німецька, 5,

50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21.

Львів

79049, Львівська обл., м. Львів, просп. Червоної Калини, 66А,

79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, 8,

79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Пекарська, 30,

79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Вашингтона, 5-5а,

79000, Львівська обл., м. Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95,

79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 36,

79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 25А,

79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, 358.

Львівська область

82402, Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 66,

82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2,

80110, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 14а,

80102, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шашкевича, 9.

Одеса

65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22А,

65036, Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1,

65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Садова, 7,

65069, Одеська обл., м. Одеса, вул. Насіння Палія, 90/1,

65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 26/28,

65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а,

65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Армійська, 8,

65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 8, кв. 604,

65104, Одеська обл., м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 16,

65000, Одеська обл., м. Одеса, дор. Фонтанська, 55.

Одеська область

68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Тульчіанівська, 53

Миколаїв

54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 73

Харків

61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 32б,

61202, Харківська обл., м. Харків, вул. Ахсарова, 8,

64703, Харківська обл., м. Харків, вул. Валентинівська, 29б,

Харківська область

64207, Харківська обл., м. Балаклія, пл. Казмірука, 11

Запоріжжя

69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1

Суми

40001, Сумська обл., м. Суми, вул. Козацький Вал, 1,

40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 32,

40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 5а,

40020, Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, 111,

40034, Сумська обл., м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 22/1.

Сумська область

42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 8.

Вінниця

21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Замостянська, 25,

21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 78а,

21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 29.

Вінницька область

23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 20,

23603, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 46.

Житомир

10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, 99,

10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6,

10000, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 21,

10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 125,

10014, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Соборний, 5/1.

Житомирська область

13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9,

11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 4,

11601, Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 4,

10000, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Пушкіна, 45.

Хмельницький

29017, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3,

29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19,

29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 73

Хмельницька область

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 4,

32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 34А,

30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 17,

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Судилківська, 1.

Кропивницький

25000, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70,

25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2,

Кіровоградська область

26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 14Б,

28008, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 87.

Черкаси

18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40,

18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 122/41,

18005, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 305,

18031, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Університетська, 33,

18000, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 150.

Черкаська область

20701, Черкаська обл., м. Сміла, бульвар Графа Про Бобринського, 9,

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 1,

20306, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 52,

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 31а,

19201, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Соборна, 46,

20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, просп. Шевченка, 16,

19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 169а,

19002, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 6,

19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 27,

19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 50.

Чернігів

14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6.

Чернігівська область

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 37.

Чернівці

58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14а,

58001, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Шкіля, 1.

Луцьк

43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Відродження, 1,

43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 16.

Волинська область

45008, Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка, 2б,

45407, Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 15.

Івано-Франківськ

76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15.

Івано-Франківська область

77303, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Пушкіна, 8,

78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана Франка, 3.

Полтава

36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 70А.

Полтавська область

39803, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 75,

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, 19.

Тернопіль

46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шептицького, 4а,

46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 38.

Мукачево

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Мудрого, 4-6.

Рівненська область

35603, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 11,

35707, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Богдана Хмельницького, 11,

34503, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Білгородська, 9.

Готівку можна зняти у багатьох супермаркетах, аптеках та на АЗС. У супермаркетах можна отримати суму від 500 до 6 000 грн, для цього потрібно придбати якийсь товар і на касі заявити що ви хочете зняти кошти з картки.

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